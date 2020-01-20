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Sayısal Loto sonuçları 18 Ocak! Tam 7 milyona yakın ödül verildi! Milli Piyango Sayısal Loto sonuçları

6 milyon 842 bin liralık ödül Sayısal Loto sonuçları açıklandıktan sonra sahibini buldu. Milli Piyango Sayısal Loto çekiliş sonuçlarına göre büyük ödül İstanbul Kadıköy ilçesine gitti. Peki, 18 Ocak Sayısal Loto sonuçları nasıl sorgulanır? Sonraki 1290. hafta Sayısal Loto çekilişi ne zaman yapılacak?

sayısal loto

Merakla beklenen Sayısal Loto çekiliş sonuçları Milli Piyango İdaresi tarafından yapılan çekiliş sonucuna göre açıklandı. 1289. Sayısal Loto çekilişinde 6 bilen bir kişi  tam 7 milyona yakın ikramiye kazandı. 5 bilen 123 kişi ise 7 bin 130 lira ikramiye hak etti. İşte 18 Ocak cumartesi Sayısal Loto çekiliş sonuçları...

SAYISAL LOTO SONUÇLARI SORGULAMA

Sayısal Loto Çekiliş Sonuçları 18 Ocak 2020

14 37 41 42 43 48

Sayısal Loto'da 6 bilen kişi sayısı : 1
5 bilen kişi sayısı : 123
4 bilen kişi sayısı : 6.545
3 bilen kişi sayısı : 128.923

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 6.842.470,10 TL
Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 7.130,75 TL
Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 100,45 TL
Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 13,60 TL

1290. Sayısal Loto Çekilişi Ne Zaman?

Bir sonraki Sayısal Loto çekilişi 22 Ocak 2020 çarşamba günü gerçekleştirilecek.

Sayısal Loto idare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-49 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan şans oyunu.

Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Sayısal Loto oyunu çekilişleri Çarşamba ve Cumartesi günlerinde yapılmakta.

İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğramakta.

Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez. Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekmektedir.

Sayısal Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

  • (3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,
  • (5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,
  • (6) bilenlere ise, ikramiyeleri Genel Müdürlük ile Şube Müdürlüklerince (Şube Müdürlükleri 500.000 TL.'ye kadar) ödenmektedir...

 

 

 

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