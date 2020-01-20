Merakla beklenen Sayısal Loto çekiliş sonuçları Milli Piyango İdaresi tarafından yapılan çekiliş sonucuna göre açıklandı. 1289. Sayısal Loto çekilişinde 6 bilen bir kişi tam 7 milyona yakın ikramiye kazandı. 5 bilen 123 kişi ise 7 bin 130 lira ikramiye hak etti. İşte 18 Ocak cumartesi Sayısal Loto çekiliş sonuçları...

SAYISAL LOTO SONUÇLARI SORGULAMA

Sayısal Loto Çekiliş Sonuçları 18 Ocak 2020

14 37 41 42 43 48

Sayısal Loto'da 6 bilen kişi sayısı : 1

5 bilen kişi sayısı : 123

4 bilen kişi sayısı : 6.545

3 bilen kişi sayısı : 128.923

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 6.842.470,10 TL

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 7.130,75 TL

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 100,45 TL

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 13,60 TL

1290. Sayısal Loto Çekilişi Ne Zaman?

Bir sonraki Sayısal Loto çekilişi 22 Ocak 2020 çarşamba günü gerçekleştirilecek.

Sayısal Loto idare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-49 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan şans oyunu.

Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Sayısal Loto oyunu çekilişleri Çarşamba ve Cumartesi günlerinde yapılmakta.

İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğramakta.

Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez. Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekmektedir.

Sayısal Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,