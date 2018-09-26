Sayısal Loto çekilişi için son hazırlıklar tamamlandı, heyecanla çekilişin yapılacağı saat bekleniyor. Sayısal Loto'da haftada 2 defa yapılan çekiliş nedeniyle bu akşam da Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından bir çekiliş düzenlenecek. En son Cumartesi günü yapılan Sayısal Loto çekilişinde Afyonkarahisar Dinar'dan 1 kişi 6 bilerek 2 buçuk milyon liralık ikramiyenin sahibi olmuştu. İşte Sayısal Loto çekilişine dair detaylar...

SAYISAL LOTO SONUÇLARI - 26 EYLÜL ÇARŞAMBA

Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından gerçekleştirilecek Sayısal Loto çekilişi bu akşamki ki Şans Topu çekilişi nedeniyle saat 21.40'ta düzenlenecek. Sayısal Loto çekilişi saat 21.40'ta www.mpi.gov.tr adresi üzerinden canlı yayınlanacak. Sonuçlar belli olur olmaz detayları haberimizden takip edebilirsiniz.

6 bilen kişi sayısı : *** Kişi başına düşen ikramiye tutarı: *** 5 bilen kişi sayısı : *** Kişi başına düşen ikramiye tutarı: *** 4 bilen kişi sayısı : *** Kişi başına düşen ikramiye tutarı: *** 3 bilen kişi sayısı : *** Kişi başına düşen ikramiye tutarı: ***

SAYISAL LOTO'NUN ÖZELLİKLERİ

İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-49 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca " oyun" olarak da ifade edilen şans oyunudur.

Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir.

İkramiyelerin ödenmesinde yetkileri dahilinde olması koşuluyla bayiler ve İdarece belirlenen Şubeler yükümlüdür.

İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.

Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez. Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.

Sayısal loto oyununda bir kaç hafta üst üste altı numarayı doğru tahmin eden çıkmaması üzerine ertesi haftalara devir sayısının artması, hasılatın çok yüksek olması üzerine sayısal loto oyun planında yapılan değişiklikle, "Bir haftaya ait oyunda altı bilen çıkmaması halinde bu gruba ayrılan ikramiye, ertesi hafta altı numarayı doğru tahmin edenlere dağıtılmak üzere devredilir.

Sayısal Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(6) bilenlere ise, ikramiyeleri Genel Müdürlük ile Şube Müdürlüklerince (Şube Müdürlükleri 500.000 TL.'ye kadar) ödenmektedir..

SAYISAL LOTO'NUN SON ÇEKİLİŞİNE DAİR DETAYLAR - 22 EYLÜL

Sayısal Loto oyununun 1151'inci hafta çekilişinde, 6 bilen 1 kişi, 2 milyon 518 bin 355 lira 95 kuruş ikramiyenin sahibi oldu. 5 bilen 124 kişi 5 bin 696 lira 45'er kuruş, 4 bilen 6 bin 444 kişi 82 lira 90'ar kuruş, 3 bilen 123 bin 589 kişi de 12 lira 10'ar kuruş ikramiye alacak. 6 bilen talihlinin kuponunu Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinden yatırdığı belirlendi.

Çekilişte toplam 5 milyon 254 bin 350 lira 25 kuruş tutarında ikramiye dağıtıldı. Hasılattan KDV olarak 1 milyon 757 bin 64 lira 58 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 980 bin 645 lira 4 kuruş kamuya aktarılacak.

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