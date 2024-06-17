Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? 17 Haziran 2024 Çılgın Sayısal Loto sonuç sorgulama ekranı

        Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? İşte sorgulama ekranı

        Çılgın Sayısal Loto çekiliş heyecanı devam ediyor. Haftada üç kez gerçekleştirilen Sayısal Loto sonuçları 21.30'da açıklanıyor. Sisal Şans tarafından çekilişi yapılan Sayısal Loto sonuçlarını haberimizde derledik. İşte 17 Haziran 2024 Çılgın Sayısal Loto sonuç sorgulama sayfası...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.06.2024 - 19:25 Güncelleme: 17.06.2024 - 19:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çılgın Sayısal Loto sonuçları
        ABONE OL
        ABONE OL

        Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından gerçekleştirilen Sayısal Loto çekiliş sonucu sorgulamaları sürüyor. Büyük ikramiye kazandıran şanslı numaraların belli olmasının ardından şans oyunu tutkunları için sorgulama süreci başlıyor. İşte noter huzurunda canlı yayında gerçekleştirilen 17 Haziran 2024 Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları...

        17 HAZİRAN 2024 ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI

        SüperStar, Çılgın Sayısal Loto'ya eklenen ve tutturduğun numara sayısına göre değişen oranlarda kazanç miktarını arttıran yeni bir özelliktir. Süperstar oynamak için Çılgın Sayısal Loto’da en az 1 kolon oynamak şarttır; SüperStar yalnız başına oynanamaz.

        ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

        Çılgın Sayısal Loto, www.Millipiyangoonline.com , Milli Piyango Şans Oyunları uygulamaları üzerinden ve tüm bayilerden oynanabilir. Hem dijitalde hem sokakta; sana en yakın yerdeyiz!

        Çılgın Sayısal Loto, Sen Seç ve Sistem Oyunu modlarında oynanabilir;

        • Sen Seç modunda, 90 adet Çılgın Sayısal loto numarası içerisinden ister şanslı 6 numaranı sen seçebilir ister Rastgele Tek, Rastgele Çift seçenekleri ile sisteme seçtirerek kolonunu hızlı oluşturabiliirsin.
        • Sistem Oyunu modunda, en az 7 en çok 19 adet Çılgın Sayısal Loto numarası seçerek sistem tarafından oluşturulan tüm farklı kolon kombinasyonlarıyla şansını daha da arttırabilirsin.

        Haftada 3 gün kazanma şansın var! Çılgın Sayısal Loto haftada 3 gün: Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 Joker numarası çekilir. Joker sayısı, çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden çekilmektedir.

        Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 6, 5+1 (Joker), 5, 4, 3 veya 2 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın.

        6 bilen Çılgın Sayısal Loto büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Maçta heyecan sürüyor!
        Maçta heyecan sürüyor!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Netanyahu ateşkese zorlanmalı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Netanyahu ateşkese zorlanmalı
        Dubois gelişmesi!
        Dubois gelişmesi!
        Hacer'in 30 bıçak darbesiyle öldürüldüğü ortaya çıktı!
        Hacer'in 30 bıçak darbesiyle öldürüldüğü ortaya çıktı!
        Almanya'da Romanya şov!
        Almanya'da Romanya şov!
        İzmir'de şehrin yakınında yangın!
        İzmir'de şehrin yakınında yangın!
        Fransa'da aşırı sağ protestosu
        Fransa'da aşırı sağ protestosu
        Sedef'in katili suç makinesi çıktı!
        Sedef'in katili suç makinesi çıktı!
        Uyanık kalmak için etkili 7 yol!
        Uyanık kalmak için etkili 7 yol!
        Habertürk MİT'in hafızası olan müzede
        Habertürk MİT'in hafızası olan müzede
        Ünlü çiftin keyif saati
        Ünlü çiftin keyif saati
        Chamberlain’e talip var
        Chamberlain’e talip var
        Eski sevgili çiftin kavgasını ayırmaya çalıştı! Feci son!
        Eski sevgili çiftin kavgasını ayırmaya çalıştı! Feci son!
        Anneliğin karanlık yüzü
        Anneliğin karanlık yüzü
        Sahillerde vergi denetimi
        Sahillerde vergi denetimi
        Çayı merak ettiler... Hollanda'dan Rize'ye geldiler
        Çayı merak ettiler... Hollanda'dan Rize'ye geldiler
        Binlerce yıllık kayalar ne anlatıyor?
        Binlerce yıllık kayalar ne anlatıyor?
        30 binin üstünde ağaç dikti! "Bir baktım her yer orman olmuş"
        30 binin üstünde ağaç dikti! "Bir baktım her yer orman olmuş"
        Ünlülerden tatil pozları
        Ünlülerden tatil pozları
        Hangi baharat hangi hastalığa iyi gelir?
        Hangi baharat hangi hastalığa iyi gelir?