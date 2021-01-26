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SBÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Arıca, aşıya erken ulaşmanın önemli olduğunu söyledi

Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) İstanbul Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi Öğretim Üyesi ve Siirt Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Vefik Arıca, "Bir saniye bile bizim için önemli olabiliyor. Aşıya ne kadar erkenden ulaşabilirsek bizim için o kadar iyi olacak." dedi.

SBÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Arıca, aşıya erken ulaşmanın önemli olduğunu söyledi
AA

Arıca, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı sağlık çalışanları, huzurevleri ve bakımevlerinde kalanlar ile buradaki personelin aşılandığını belirtti.

Aşılama çalışmasının sürdüğünü kaydeden Arıca, geçen yıl mart ayında başlayan salgınla mücadelede sağlık çalışanlarının büyük bir ordu gibi Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu önderliğinde görev yaptığını söyledi. Arıca, vatandaşların da elinden geldiği kadarıyla kurallara uymasıyla büyük bir mücadele verildiğini, yavaş yavaş tünelin ışığını gördüklerini kaydetti.

Kovid-19 salgınında ikinci dalganın pikinin de görüldüğünü anlatan Arıca, üçüncü dalganın önüne geçmek için aşılamanın büyük önem arz ettiğini bildirdi.

Türkiye'nin salgınla mücadele sürecini etkin şekilde sürdürdüğünü ifade eden Arıca, yaklaşık 1,5 milyon sağlık çalışanının bulunduğunu, bunların aşılanmasının önemli olduğunu aktardı.

Çin menşeli "CoronaVac" aşısına değinen Arıca, Faz 3 çalışmalarında gönüllü olduğunu ve kendisinde antikor oluştuğuna işaret etti.

Arıca, şöyle konuştu:

"Çin aşısı inaktif aşıdır. İnaktif aşılarının ne kadar güvenli olduğunu bizzat bilen hekim grubuyum. Bir saniye bile bizim için önemli olabiliyor. Aşıya ne kadar erkenden ulaşabilirsek bizim için o kadar iyi olacak. Koronavirüse karşı mesafe, maske ve hijyenin yanında aşılamayı kattık. Özellikle bir süre daha bunlara dikkat edeceğiz. Muhtemelen 2021'in sonuna kadar devam edeceğiz ama aşı bu virüsün belini kırdı mı biraz daha rahatlama göreceğiz."

- Maske, mesafe, hijyen birçok hastalığa karşı koruyor

Maske, mesafe ve hijyenin Kovid-19'un yanı sıra birçok hastalığa karşı önemli ölçüde koruduğunu kaydeden Arıca, "Kış aylarında çocuk acil kliniklerinde zatürre ve bronşitle gelen yoğun bir şekilde çocuk vardı. Özellikle gribe bağlı soğuk enfeksiyonlar görülüyordu ama şu an kış aylarında ciddi grip ve diğer virüslere karşı bir salgın görmedik. Bu tabi iyi tarafı. Bu nedenle maske, mesafe ve hijyenin etkisini, faydasını diğer enfeksiyonlarda da gördük." ifadelerini kullandı.

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