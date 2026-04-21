        Scarlett Johansson yeni çekilen 'Şeytan' filminin setinde

        Scarlett Johansson yeni çekilen 'Şeytan' filminin setinde

        Korku sinemasının en köklü efsanelerinden biri olan 'The Exorcist'in (Şeytan) başrol oyuncusu Scarlett Johansson sette görüntülendi

        Giriş: 21 Nisan 2026 - 15:30 Güncelleme:
        Yeni çekilen 'Şeytan' filminin setinde

        Scarlett Johansson ve rol arkadaşı Sasha Calle, Mike Flanagan'ın çektiği ve vizyon tarihi 2027'ye ertelenen, korku sinemasının en köklü efsanelerinden biri olan 'The Exorcist'in (Şeytan) yeni bir yorumu için sete çıktı.

        New York'un Queens bölgesindeki sette görüntülenen Johansson, yönetmen Mike Flanagan ile birlikte objektiflere yansıdı.

        41 yaşındaki Johansson, kahverengi bir takım elbise ve göğsündeki dedektif rozetiyle dikkat çekerek, karakterinin hikayedeki otoriter rolüne dair ilk ipuçları verdi.

        Filmin oyuncu kadrosu sadece Johansson ve Calle ile sınırlı değil. Oscar adaylığı bulunan Chiwetel Ejiofor, usta oyuncu Diane Lane ve yetenekli genç oyuncu Jacobi Jupe da kadroda yer alıyor.

        12 Mart 2027 tarihinde vizyona girecek olan film, Scarlett Johansson’ın ilk kez bu denli büyük bir korku prodüksiyonunda yer alacak olması nedeniyle sinemaseverleri heyecanlandırdı.

        William Peter Blatty’nin kült romanından yola çıkarak çekilen 1973 yapımı orijinal filmden tamamen farklı bir hikaye anlatacak olan yeni yapım, serinin hayranları için merak konusu.

