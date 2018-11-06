ŞAMPİYONLAR LİGİ HEYECANI HTSPOR ARENA'DA... SCHALKE 04 - GALATASARAY MAÇININ CANLI ANLATIMI HTSPOR ARENA'DA...

Temsilcimiz Galatasaray, Şampiyonlar Ligi D Grubu 4. hafta maçında Almanya'nın Schalke 04 takımına konuk oluyor.

Schalke 04'ün yanı sıra Rusya'dan Lokomotiv Moskova ve Portekiz'den Porto takımlarının yer aldığı D Grubu'nda birer galibiyet, beraberlik ve mağlubiyetle 4 puan toplayan sarı-kırmızılı ekip, 3. sırada bulunuyor. Alman ekibi ise 1 galibiyet, 2 beraberlikle 5 puan topladı ve grupta 2. sırada yer aldı. İki takım arasında İstanbul'da oynanan maç, 0-0 beraberlikle sonuçlanmıştı.

Grubun diğer maçında ise lider Porto ile puanı bulunmayan Lokomotiv Moskova, Portekiz'deki Dragao Stadı'nda karşı karşıya geliyor.

SCHALKE 04 - GALATASARAY

SCHALKE 04: Nübel, Nastasic, Uth, Rudy, Stambouli, Caligiuri, Burgstaller, Harit, Sane, Schöpf, Embolo

TEKNİK DİREKTÖR: Domenico Tedesco



GALATASARAY: Muslera, Mariano, Ozan, Serdar, Linnes, Donk, Ndiaye, Belhanda, Sinan, Rodrigues, Henry Onyekuru

TEKNİK DİREKTÖR: Fatih Terim



STAT: AufSchalke Arena

HAKEM: William Collum

SAAT: 23.00

YAYIN: beIN Sports 1

PUAN DURUMU

D Grubu'nda 4. hafta müsabakaları öncesi puan durumu şöyle:

Takım O G B M A Y Av. P Porto 3 2 1 0 5 2 3 7 Schalke 04 3 1 2 0 2 1 1 5 Galatasaray 3 1 1 1 3 1 2 4 Lokomotiv Moskova 3 0 0 3 1 7 - 6 0

FATİH TERİM: Dinamik bir takımla oynuyoruz. Aramızdaki tek fark biz derbi oynadık, onlar oynamadı ama 4 ile 5 puandayız. Üçüncü ve dördüncü maçlar neredeyse grubun hakimiyetini belli edecek maçlardır.

SON 4 RESMİ MAÇINI KAZANAMADI

Galatasaray, çıktığı son 4 resmi maçında galibiyet alamadı. Sarı-kırmızılı takım, bu süreçte Spor Toto Süper Lig'de 3, UEFA Şamiyonlar Ligi'nde ise 1 müsabakayı kazanamadı. Ligde Bursaspor ve Fenerbahçe ile berabere kalan Galatasaray, Evkur Yeni Malatyaspor'a mağlup oldu. Fatih Terim'in öğrencileri, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise Schalke 04 ile İstanbul'da yaptığı maçtan beraberlikle ayrıldı. Bu maçlarda rakip filelere 3 gol gönderen Galatasaray, kalesindeki 5 gole engel olamadı.

275. RANDEVU

Galatasaray, Avrupa kupalarında 275. karşılaşmasına çıkacak. Sarı-kırmızılı takım, Avrupa kupalarında daha önce çıktığı 274 müsabakanın 99'undan galibiyetle ayrıldı. 103 karşılaşmada rakiplerine mağlup olan Galatasaray, 72 mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı. Avrupa arenasında rakip fileleri 373 kez havalandıran sarı-kırmızılar, kalesinde ise 405 gole engel olamadı. Sarı-kırmızılı takım, Schalke 04 müsabakasını kazanması durumunda, Avrupa kupalarındaki 100. galibiyetini elde edecek.

ALMAN TAKIMLARI İLE 30. RANDEVU

Galatasaray, yarınki müsabakayla Alman ekipleriyle Avrupa kupalarındaki 30. maçını oynayacak.

Federal Almanya ve Doğu Almanya ekipleri dahil Alman kulüpleriyle daha önce UEFA organizasyonlarında 15 kez eşleşen sarı-kırmızılı ekip, geride kalan 29 maçta 7 galibiyet, 13 beraberlik ve 9 yenilgi yaşadı. Galatasaray, bu maçlarda rakip ağlara gönderdiği 31 gole karşılık, kalesinde 44 golü engelleyemedi.

Sarı-kırmızılıların Alman ekipleriyle geride kalan 15 eşleşmesinin 10'u elemeli turlarda gerçekleşti. Bu turlarda Alman takımlarına karşı 10 eşleşmesinin 5'inde bir üst tura yükselen taraf olan Galatasaray, 5'inde ise elenmekten kurtulamadı.

Tarihinde bir Alman takımıyla ilk kez 1964-65 sezonu Kupa Galipleri Kupası 1. turunda karşılaşan Galatasaray, Aufbau Magdeburg karşısında deplasmanda, evinde ve tarafsız sahada yaptığı 3 maçı da 1-1'lik sonuçlarla tamamlayıp, kura çekimi sonrası bir üst tura yükselen taraf oldu.

SCHALKE 04 İLE MAÇLAR

Galatasaray, Avrupa kupalarında ikinci kez eşleştiği Schalke 04 ile oynadığı maçlarda 1 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti. 2012-2013 sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi 2. turunda eşleştiği Alman ekibi ile sahasında 1-1 berabere kalan sarı-kırmızılı takım, deplasmandaki müsabakayı ise 3-2 kazanarak çeyrek finale yükseldi. Galatasaray'ın Schalke 04'le D Grubu'ndaki ilk maçı, golsüz beraberlikle sonuçlandı.

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