Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki D Grubu'ndaki dördüncü maçında Schalke 04'e konuk oluyor. Sarı-kırmızılılar 4 ve 57. dakikada yediği gollerle 2-0 geriye düşerken Muslera, Sinan Gümüş ve Ömer Bayram, ortaya koydukları performansla gündeme oturdu. İşte yapılan yorumlardan bazıları...
Mehmet Demirkol: "Bir maçta olacak hata bir pozisyonda olursa... Muslera'nınki çok büyük bir hata. Genel olarak Fenerbahçe maçında yaptığı penaltıya da benziyor."
"Yılmaz Erdoğan ses tonuyla: Muslera'da da bu var, boşa çıkıyor. Sen çıkmıyorsun, o çıkmıyor, Muslera çıkıyor."
"Muslera defans arkasına atılan topa çıkıyor"
"Muslera sen kenetlenemedin mi?"
"Galatasaray: Kenetlenin başka Galatasaray yok.
Muslera: Başka Galatrasaray var"
"Biz: Kenetlenin geliyoruz.
Muslera: Tamam."
"Muslera 89 sene önce ne kurtarışlar yaptı, eleştirmeyin artık adamı ayıp!"
"Ben Rodrigues’in şut atmayı öğreneceği günü beklemekten de, Sinan Gümüş’ü izlemekten de, Muslera’nın defans arkası toplardaki çıkışlarından da bıktım ya"
"Muslera ile severek ayrılmamızın vakti geldi sanırım"
"Muslera seninle niye kenetlenemiyoruz biz"
"Kaç maçtır Ömer Bayram kaptırdığı, adam kaçırdığı, yaptığı hatalardan dolayı gol yiyoruz"
"Ömer Bayram;
Orta açma: yok.
Çalım atma: yok.
Şut atma: yok.
Pas atma: yok.
O yok bu yok bu adamda ne var?"
"Ömer Bayram formunu yine gol yedirerek süsledi. Bravo yağmur yürekli çocuk"
"Ömer Bayram'da ilginç bir şeyler var futbol oynuyor ama oynadığı belli olmuyor. Sadece cisim olarak oynuyor"
"Aydın Yılmaz > Sinan Gümüş"
"Evde uzanıp maç izlerken bile Galatasaray'a Sinan Gümüş’ten daha faydalıyım."
"Fatih Terim, Sinan Gümüş'ü 71 dakika sahada tutarak sabır taşlarını bile çatlattı"
"Sinan Gümüş de gruptan çıkarsak Bayern gelsin diyordu"
"72 dakikada Sinan Gümüş:
İsabetli Şut 0
Kilit Pas 0
Orta 0
Pas Arası 0
Geriye Koşu 1"
"Artık Sinan Gümüş yerine Yunus Akgün oynamalı..."
"Sinan Gümüş'ü hayatımdan çıkarmaya çalışırken Terim inadına sokuyor"
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.