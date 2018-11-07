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Muslera, Ömer Bayram ve Sinan Gümüş gündeme oturdu!

07.11.2018 - 01:00 | Güncelleme:

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki D Grubu'ndaki dördüncü maçında Schalke 04'e konuk oluyor. Sarı-kırmızılılar 4 ve 57. dakikada yediği gollerle 2-0 geriye düşerken Muslera, Sinan Gümüş ve Ömer Bayram, ortaya koydukları performansla gündeme oturdu. İşte yapılan yorumlardan bazıları...

  • 1 Muslera, Ömer Bayram ve Sinan Gümüş gündeme oturdu! Taraftarlar isyan etti
    1 | 28

    Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki D Grubu'ndaki dördüncü maçında Schalke 04'e konuk oluyor. Sarı-kırmızılılar 4 ve 57. dakikada yediği gollerle 2-0 geriye düşerken Muslera, Sinan Gümüş ve Ömer Bayram, ortaya koydukları performansla gündeme oturdu. İşte yapılan yorumlardan bazıları...

  • 2 Muslera, Ömer Bayram ve Sinan Gümüş gündeme oturdu! Taraftarlar isyan etti
    2 | 28

    Mehmet Demirkol: "Bir maçta olacak hata bir pozisyonda olursa... Muslera'nınki çok büyük bir hata. Genel olarak Fenerbahçe maçında yaptığı penaltıya da benziyor."

  • 3 Muslera, Ömer Bayram ve Sinan Gümüş gündeme oturdu! Taraftarlar isyan etti
    3 | 28

    "Yılmaz Erdoğan ses tonuyla: Muslera'da da bu var, boşa çıkıyor. Sen çıkmıyorsun, o çıkmıyor, Muslera çıkıyor."

  • 4 Muslera, Ömer Bayram ve Sinan Gümüş gündeme oturdu! Taraftarlar isyan etti
    4 | 28

    "Muslera defans arkasına atılan topa çıkıyor"

     

  • 5 Muslera, Ömer Bayram ve Sinan Gümüş gündeme oturdu! Taraftarlar isyan etti
    5 | 28

    "Muslera sen kenetlenemedin mi?"

  • 6 Muslera, Ömer Bayram ve Sinan Gümüş gündeme oturdu! Taraftarlar isyan etti
    6 | 28

    "Galatasaray: Kenetlenin başka Galatasaray yok.

    Muslera: Başka Galatrasaray var"

  • 7 Muslera, Ömer Bayram ve Sinan Gümüş gündeme oturdu! Taraftarlar isyan etti
    7 | 28
  • 8 Muslera, Ömer Bayram ve Sinan Gümüş gündeme oturdu! Taraftarlar isyan etti
    8 | 28

    "Biz: Kenetlenin geliyoruz.

     

    Muslera: Tamam."

  • 9 Muslera, Ömer Bayram ve Sinan Gümüş gündeme oturdu! Taraftarlar isyan etti
    9 | 28

    "Muslera 89 sene önce ne kurtarışlar yaptı, eleştirmeyin artık adamı ayıp!"

  • 10 Muslera, Ömer Bayram ve Sinan Gümüş gündeme oturdu! Taraftarlar isyan etti
    10 | 28

    "Ben Rodrigues’in şut atmayı öğreneceği günü beklemekten de, Sinan Gümüş’ü izlemekten de, Muslera’nın defans arkası toplardaki çıkışlarından da bıktım ya"

  • 11 Muslera, Ömer Bayram ve Sinan Gümüş gündeme oturdu! Taraftarlar isyan etti
    11 | 28

    "Muslera ile severek ayrılmamızın vakti geldi sanırım"

     

  • 12 Muslera, Ömer Bayram ve Sinan Gümüş gündeme oturdu! Taraftarlar isyan etti
    12 | 28

    "Muslera seninle niye kenetlenemiyoruz biz"

  • 13 Muslera, Ömer Bayram ve Sinan Gümüş gündeme oturdu! Taraftarlar isyan etti
    13 | 28

    "Kaç maçtır Ömer Bayram kaptırdığı, adam kaçırdığı, yaptığı hatalardan dolayı gol yiyoruz"

  • 14 Muslera, Ömer Bayram ve Sinan Gümüş gündeme oturdu! Taraftarlar isyan etti
    14 | 28

    "Ömer Bayram;

     

    Orta açma: yok.

    Çalım atma: yok.

    Şut atma: yok.

    Pas atma: yok.

    O yok bu yok bu adamda ne var?"

  • 15 Muslera, Ömer Bayram ve Sinan Gümüş gündeme oturdu! Taraftarlar isyan etti
    15 | 28

    "Ömer Bayram formunu yine gol yedirerek süsledi. Bravo yağmur yürekli çocuk"

  • 16 Muslera, Ömer Bayram ve Sinan Gümüş gündeme oturdu! Taraftarlar isyan etti
    16 | 28

    "Ömer Bayram'da ilginç bir şeyler var futbol oynuyor ama oynadığı belli olmuyor. Sadece cisim olarak oynuyor"

  • 17 Muslera, Ömer Bayram ve Sinan Gümüş gündeme oturdu! Taraftarlar isyan etti
    17 | 28

    "Aydın Yılmaz > Sinan Gümüş"

  • 18 Muslera, Ömer Bayram ve Sinan Gümüş gündeme oturdu! Taraftarlar isyan etti
    18 | 28

    "Evde uzanıp maç izlerken bile Galatasaray'a Sinan Gümüş’ten daha faydalıyım."

  • 19 Muslera, Ömer Bayram ve Sinan Gümüş gündeme oturdu! Taraftarlar isyan etti
    19 | 28

    "Fatih Terim, Sinan Gümüş'ü 71 dakika sahada tutarak sabır taşlarını bile çatlattı"

  • 20 Muslera, Ömer Bayram ve Sinan Gümüş gündeme oturdu! Taraftarlar isyan etti
    20 | 28

    "Sinan Gümüş de gruptan çıkarsak Bayern gelsin diyordu"

  • 21 Muslera, Ömer Bayram ve Sinan Gümüş gündeme oturdu! Taraftarlar isyan etti
    21 | 28

    "72 dakikada Sinan Gümüş:

    İsabetli Şut 0

    Kilit Pas 0

    Orta 0

    Pas Arası 0

    Geriye Koşu 1"

  • 22 Muslera, Ömer Bayram ve Sinan Gümüş gündeme oturdu! Taraftarlar isyan etti
    22 | 28

    "Artık Sinan Gümüş yerine Yunus Akgün oynamalı..."

  • 23 Muslera, Ömer Bayram ve Sinan Gümüş gündeme oturdu! Taraftarlar isyan etti
    23 | 28

    "Sinan Gümüş'ü hayatımdan çıkarmaya çalışırken Terim inadına sokuyor"

  • 24 Muslera, Ömer Bayram ve Sinan Gümüş gündeme oturdu! Taraftarlar isyan etti
    24 | 28
  • 25 Muslera, Ömer Bayram ve Sinan Gümüş gündeme oturdu! Taraftarlar isyan etti
    25 | 28
  • 26 Muslera, Ömer Bayram ve Sinan Gümüş gündeme oturdu! Taraftarlar isyan etti
    26 | 28
  • 27 Muslera, Ömer Bayram ve Sinan Gümüş gündeme oturdu! Taraftarlar isyan etti
    27 | 28
  • 28 Muslera, Ömer Bayram ve Sinan Gümüş gündeme oturdu! Taraftarlar isyan etti
    28 | 28

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