Almanya Bundesliga'da Schalke 04, deplasmanda Leipzig ile golsüz berabere kaldı.



UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu 4. maçında 6 Kasım Salı günü Galatasaray'ı konuk edecek Schalke 04, Bundesliga'nın 9. haftasında Red Bul Arena'da Leipzig'in konuğu oldu.



Çekilmeli geçen Leipzig-Schalke 04 karşılaşması 0-0 berabere tamamlandı. Schalke 04 böylelikle Leipzig deplasmanında 1 puan aldı.

Konuk ekipte Türk asıllı futbolcu Suat Serdar, ilk 11'de başladığı maçta 90 dakika forma giydi.

Schalke 04, puan cetvelinde 7 puanla 15. sıraya yükselirken, Leipzig 16 puanla 5. sırada kaldı.

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