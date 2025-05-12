Sean 'Diddy' Combs davasında yeni gelişme

Sean 'Diddy' Combs hakkında yürütülen davada, savcılar çarpıcı suçlamalarla gündeme geldi. ABD Savcı Yardımcısı Emily Johnson, açılış konuşmasında, Combs’un bir 'azgın parti' (freak off) sırasında erkek bir seks işçisine, eski sevgilisi şarkıcı Cassie olarak tanınan Casandra Ventura'nın ağzına işemesi yönünde talimat verdiğini iddia etti.

Açıklamalara göre olay, Combs’un ev sahipliği yaptığı ve savcıların 'detaylı ve organize seks performansları' olarak tanımladığı partilerden birinde yaşandı. Ventura'nın bu olay sırasında 'boğuluyormuş gibi hissettiği' ifade edildi.

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Combs, Eylül ayında açılan iddianamede; seks ticareti, şantaj ve fuhuş amaçlı insan ticareti gibi ağır suçlamalarla karşı karşıya kaldı. Ünlü isim, tüm suçlamaları reddediyor.

Savcılar, iddianamede Los Angeles'ta bir otelde kaydedilen güvenlik kamerası görüntülerine de yer verdi. Görüntülerde Combs’un 2016 yılında Ventura’ya fiziksel saldırıda bulunduğu öne sürülüyor.

Ventura'nın davada kendi adıyla ifade vermesi bekleniyor. Jüri seçim sürecinde potansiyel jüri üyelerine, Ventura'nın yanı sıra Kanye West, Michael B. Jordan, Mike Myers ve Kid Cudi gibi ünlü isimlerle ilgili sorular da yöneltildi. Ancak bu durum, söz konusu isimlerin ifadeye çağrılacağı anlamına gelmiyor.