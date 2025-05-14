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        Haberler Dünyadan Sean Penn'den Woody Allen'a cinsel taciz savunması: Onunla bir dakika bile düşünmeden çalışırdım - magazin haberleri

        Sean Penn'den Woody Allen'a cinsel taciz savunması: Onunla bir dakika bile düşünmeden çalışırdım

        Sean Penn, Woody Allen hakkında cinsel saldırı iddialarına ikna olmadığını söyleyerek; "Onunla bir dakika bile düşünmeden çalışırdım" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.05.2025 - 15:56 Güncelleme: 14.05.2025 - 15:56
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        Cinsel taciz iddiasına karşı savundu
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        Oyuncu Sean Penn, yönetmen Woody Allen'a yönelik cinsel saldırı iddiaları konusunda ikna olmamış durumda. 1999 yapımı 'Sweet and Lowdown filminde' Allen ile birlikte çalışan usta oyuncu, yakın zamanda verdiği bir röportajda, ünlü yönetmenin üvey kızı Dylan Farrow'a cinsel tacizde bulunduğuna dair iddialar konusunda şüphelerini dile getirdi.

        Bir podcast yayınında konuşan 64 yaşındaki Penn, "Onunla hiç düşünmeden çalışırdım. Bu tür şeylerde, 'Yüzde 100, bu olmadı, şu olmadı' diyebilecek kadar iyi tanıdığım kimse yok. Hikâyeler çoğunlukla bir gram bile güvenmeyeceğim insanlar tarafından anlatılıyor. Bu şekilde çok baskın gibi görünüyorlar" dedi.

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        Dylan Farrow ve annesi Mia Farrow

        Woody Allen'ın 1982 - 1992 yılları arasında 12 yıl birliktelik yaşadığı, 13 filminde oyunculuk yapan Mia Farrow, ünlü yönetmeni, evlat edindikleri Dylan'a 7 yaşındayken tacizde bulunmakla suçlamıştı.

        Allen ve Farrow çiftinin üç çocuğundan ikisi evlatlık. Çiftin evlatlık kızı Dylan Farrow da 2018’de yaptığı açıklamada, çocukluğunda Woody Allen’ın kendisine cinsel tacizde bulunduğunu iddia etmişti. Allen, bu iddiaları kesin bir dille reddetmişti.

        Sean Penn, cinsel taciz iddialarına şüpheyle yaklaştığını, Woody Allen'ın masum olduğuna inandığını söylerken, "yönetmeni 'Me Too' hareketinden ayrı gerçeklerle değerlendirmeye" çağırdı.

        Geçen yıl ünlü oyuncu Rebecca Hall, Woody Allen ile çalıştığı için özür dilediğine pişman olduğunu söylemişti.

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        #Sean Penn
        #Woody Allen
        #cinsel taciz
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