Sebastian Szymanski "dalya" dedi!

Trabzonspor karşısında forma giyen Fenerbahçe'nin Polonyalı yıldızı Sebastian Szymanski, sarı-lacivertli takımdaki 100. resmi maçına çıktı.

Sebastian Szymanski, Fenerbahçe tarihinde 100. resmi maçına en hızlı çıkan ikinci futbolcu oldu.

Geçen hafta Sipay Bodrum FK karşısında Fenerbahçe formasını 100. kez giyen Sırp yıldız Dusan Tadic, kulüp tarihinde bu sayıya ikinci sezonunda ulaşan ilk futbolcu olmuştu.

Sebastian Szymanski de, Dusan Tadic gibi ilk iki sezonunda Fenerbahçe formasını 100. kez giydi ve bu sayıya en hızlı ulaşan ikinci futbolcu oldu.

2023-2024 ve 2024-2025 sezonlarında Fenerbahçe formasıyla 63'ü Süper Lig olmak üzere 99 resmi müsabakaya çıkan Sebastian Szymanski, bu maçlarda 7 bin 280 dakika sahada kalırken 20 gol atıp 28 asist yaptı.