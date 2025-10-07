Şebinkarahisar nerede? Şebinkarahisar hangi şehirde, ilde, bölgede?

Şebinkarahisar, Giresun’un güneydoğusunda, Karadeniz Bölgesi’nin iç kesiminde yer alan köklü bir yerleşim yeridir. İl merkezine yaklaşık 120 kilometre uzaklıkta bulunan ilçe, hem tarihi geçmişi hem de doğal manzaralarıyla öne çıkar. İlçenin doğusunda Alucra, batısında Çamoluk, kuzeyinde Çanakçı ve güneyinde Sivas’ın Suşehri ilçesi bulunur. Yüksek dağlar ve vadiler arasında konumlanan Şebinkarahisar, Karadeniz ikliminin etkilerini taşısa da, İç Anadolu’ya yakınlığı nedeniyle karasal iklim özelliklerini de gösterir. Bu nedenle ilçede yazlar sıcak, kışlar ise oldukça soğuk geçer. İşte, Şebinkarahisar hangi bölgede ve Şebinkarahisar konumu nedir? sorularının yanıtı hakkında merak edilenler…

ŞEBİNKARAHİSAR NEREDE?

Şebinkarahisar, Türkiye’nin Karadeniz Bölgesi’nde, Giresun iline bağlı tarihi ve doğal güzellikleriyle dikkat çeken bir ilçedir. Karadeniz’in iç kesimlerinde yer alan ilçe, dağlık yapısı ve yüksek rakamıyla hem coğrafi hem de iklimsel olarak farklı bir karaktere sahiptir. Yaklaşık 1.300 metre yükseklikte bulunan Şebinkarahisar, Giresun şehir merkezine yaklaşık 120 kilometre uzaklıktadır. İlçenin kuzeyinde Çanakçı, doğusunda Alucra, batısında Çamoluk ve güneyinde Sivas’ın Suşehri ilçesi yer alır. Coğrafi olarak Karadeniz ve İç Anadolu Bölgeleri arasında bir geçiş noktasında bulunur. Bu konumu sayesinde hem Karadeniz’in yeşil doğasını hem de İç Anadolu’nun sert iklim özelliklerini bir arada yansıtır. Dağlar, vadiler ve ormanlık alanlarla çevrili olan Şebinkarahisar, doğaseverler için keşfedilmeyi bekleyen sakin bir destinasyondur.

ŞEBİNKARAHİSAR HANGİ ŞEHİRDE? Şebinkarahisar, Karadeniz Bölgesi'nin önemli illerinden biri olan Giresun'a bağlı bir ilçedir. Giresun'un güneydoğusunda yer alan Şebinkarahisar, il merkezine karayolu ile yaklaşık 2,5 saatlik mesafededir. Tarih boyunca birçok medeniyetin egemenliği altında kalan ilçe, stratejik konumu nedeniyle geçmişte önemli bir idari merkez olmuştur. Osmanlı döneminde sancak statüsünde değerlendirilen Şebinkarahisar, Cumhuriyet'in ilk yıllarında kısa bir süreliğine il konumunda da bulunmuştur. Günümüzde ise Giresun'un kültürel açıdan en köklü ilçelerinden biridir. Giresun'un Karadeniz kıyısındaki ilçelerinden farklı olarak deniz yerine dağ manzarasıyla öne çıkar. Bu yönüyle bölgedeki diğer yerleşimlerden ayrılır. Tarihi kaleleri, taş evleri, Tamzara dokumaları ve zengin doğasıyla Giresun'un turizm potansiyelini artıran Şebinkarahisar, hem tarih hem doğa turizmi açısından dikkat çekici bir rotadır. ŞEBİNKARAHİSAR'IN KONUMU VE COĞRAFİ ÖZELLİKLERİ Şebinkarahisar, Giresun il sınırları içerisinde, Karadeniz Bölgesi'nin doğu bölümünde yer alır. İlçenin deniz seviyesinden yüksekliği yaklaşık 1.300 metredir. Giresun Dağları'nın güney eteklerinde kurulan Şebinkarahisar, bu konumu sayesinde oldukça etkileyici doğal manzaralara sahiptir. Tarihi taş evleri, kaleleri ve dağ eteklerindeki yaylaları ile doğayla iç içe bir yaşam sunar. İlçe, hem Giresun hem de Sivas arasında geçiş noktası konumunda bulunur. Bu özelliği sayesinde tarih boyunca ticaret yolları üzerinde önemli bir yerleşim olmuştur.

ŞEBİNKARAHİSAR TARİHİ VE KÜLTÜREL MİRASI Şebinkarahisar'ın tarihi oldukça eskidir. Hititlerden Bizans'a, Selçuklulardan Osmanlı'ya kadar birçok medeniyetin izlerini taşır. İlçede yer alan Şebinkarahisar Kalesi, bölgenin en önemli tarihi simgelerinden biridir. Kayalık bir tepe üzerine inşa edilen bu kale, şehre hâkim konumuyla geçmişte savunma amacıyla kullanılmıştır. Ayrıca Meryem Ana Manastırı, Taşhan ve Çakrak Köyü'ndeki antik kalıntılar da ilçenin kültürel mirasını zenginleştirir. Osmanlı döneminde önemli bir sancak merkezi olan Şebinkarahisar, Cumhuriyet'in ilk yıllarında kısa bir süre il statüsünde de bulunmuştur. ŞEBİNKARAHİSAR'A NASIL GİDİLİR? Şebinkarahisar'a kara yolu ile ulaşım sağlanır. Giresun şehir merkezinden hareket eden minibüsler ve otobüslerle yaklaşık 2,5 saatlik bir yolculukla ilçeye varılır. Ankara'dan gelenler için en kısa güzergâh Sivas üzerinden Suşehri'ni geçip Şebinkarahisar'a ulaşmaktır. İstanbul ve Ankara yönünden özel araçla gelenler, Tokat veya Sivas güzergahını tercih ederek ilçeye ulaşabilir. Kış aylarında kar yağışı nedeniyle yollar zaman zaman kapanabildiği için seyahat öncesinde hava durumu kontrolü yapılması önerilir.