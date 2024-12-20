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        Haberler Magazin Şebnem Bozoklu, 28 yıl önce çekilen kareleri paylaştı - Magazin haberleri

        Şebnem Bozoklu, 28 yıl önce çekilen kareleri paylaştı

        Ünlüler arasında eski ve yeni fotoğrafları birleştirme trendi sürüyor. Selami Şahin'den sonra, Şebnem Bozoklu, Engin Altan Düzyatan, Rıza Kocaoğlu, merhum Arda Öziri ve diğer arkadaşlarıyla 28 yıl önce çekilen kareleri takipçileriyle paylaştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.12.2024 - 20:12 Güncelleme: 20.12.2024 - 20:29
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        Son dönemlerde ünlü isimler arasında, geçmişteki ve günümüzdeki fotoğraflarını kolaj yaparak paylaşmak bir trend haline geldi.

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        Geçtiğimiz günlerde Selami Şahin, Ümit Besen, Ahmet Selçuk İlkan, Hayri Şahin, Selahattin Cesur ve Haluk Öztürk, 41 yıl önce çekilen bir kareyi güncel bir fotoğrafla birleştirerek takipçileriyle paylaşmıştı.

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        Bu akıma şimdi ünlü oyuncu Şebnem Bozoklu da katıldı. Arkadaşlarıyla bir araya gelen Bozoklu, 1996 yılında Engin Altan Düzyatan, Rıza Kocaoğlu, Senan Kara, Serhat Güzel, Burak Altay ve 2018 yılında hayatını kaybeden oyuncu Arda Öziri ile çekilen bir fotoğrafı, 2024 yılında çekilen güncel bir kareyle birleştirip sosyal medyada paylaştı.

        Fotoğraflar: Instagram

        #şebnem bozoklu
        #selami şahin
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