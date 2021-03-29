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Şebnem Ceceli kaç yaşında, nereli? Yaprak Dökümü'nün Ayşe'si Şebnem Ceceli kimdir?

Şebnem Ceceli kaç yaşında, nereli ve kimdir? Soruları sosyal medyanın gündeminde. Ekranların fenomen dizisi Yaprak Dökümü'nde Ayşe karakterini canlandıran dönemin çocuk oyuncusu Şebnem Ceceli büyüdü ve son hali sosyal medyada şaşkınlık yarattı. Peki, Şebnem Ceceli kaç yaşında nereli? Yaprak Dökümü'nün Ayşe'si Şebnem Ceceli kimdir?

Şebnem Ceceli kaç yaşında, nereli? Yaprak Dökümü'nün Ayşe'si Şebnem Ceceli kimdir?

Reşat Nuri Güntekin'in aynı isimli romanından uyarlanan Yaprak Dökümü dizisinde evin küçük kızı Ayşe'yi oynayan Şebnem Ceceli'nin son hali sosyal medyanında gündeminde. Peki, Şebnem Ceceli kaç yaşında? İşte Yaprak Dökümü'nün Ayşe'si Şebnem Ceceli hakkında...

ŞEBNEM CECELİ KİMDİR?

2001 senesinde İstanbul'da dünyaya gelmiş olan Şebnem Ceceli, Ayla Algan'dan oyunculuk eğitimi almıştır. Bir dönemin en çok izlenen ve sevilen dizilerinden biri olan Yaprak Dökümü'nde oynadığı Ayşe rolüyle tanınmıştır. 2006 ve 2011 seneleri arasında yayınlanan dizinin ardından yalnızca Algida Max ve Wings reklamlarında rol alan Şebnem Ceceli, henüz başka bir projede yer almamıştır.

Eğitim hayatına ağırlık vermiş olan Ceceli, hukuk fakültesini kazanmıştır ve kariyerini bu alanda sürdürerek avukat olmayı planlamakta. 20 yaşında olan Ceceli bekardır. Oyuncunun şarkıcı Mustafa Ceceli ile akrabalığı bulunmamaktadır, aralarında ailevi bir bağlantı yoktur.

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