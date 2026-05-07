Türk rock müziğinin efsane isimlerinden Şebnem Ferah, 6 yıllık aranın ardından yeniden sahnelere dönüyor. İlk konser biletlerinin kısa sürede tükenmesi sonrası yoğun talep üzerine ikinci konser kararı alındı. Hayranlarının büyük heyecan yaşadığı gelişmeyle birlikte yeni konser tarihi de netleşti. İlk olarak 3 Haziran 2026 tarihinde İstanbul’daki KüçükÇiftlik Park sahnesinde sevenleriyle buluşacak olan Şebnem Ferah, ikinci konserini ise haziran ayının sonunda gerçekleştirecek. Sanatçının yeniden konser vermesi müzik dünyasında büyük yankı uyandırırken, hayranları sosyal medya üzerinden “efsane geri döndü” yorumları yaptı. Peki, Şebnem Ferah 2. konseri ne zaman, nerede olacak? Şebnem Ferah konseri biletleri ne kadar, satışa çıktı mı? İşte detaylar...