Şebnem'in katilinin cezası belli oldu! Anne tepki gösterdi

Denizli 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davanın karar duruşmasına tutuklu sanık Furkan Zıbıncı (26), Antalya S Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumundan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi üzerinden katıldı. Ölen Şebnem Şirin'in babası Halil Şirin, annesi Pervin Tokat ve taraf avukatları ise salonda hazır bulundu.

"KARAR BİZİM İÇİN SADECE TESELLİ OLACAK"

Baba Şirin, çıkacak hiçbir kararın kızlarını geri getirmeyeceğini belirterek, "Mahkemenin alacağı karar bizim için sadece teselli olacak. Biz kızımızdan hiç bu kadar ayrı kalmamıştık. Acıların en büyüğünü yaşıyoruz. İnsan bunu rüyasında bile görmek istemez ama biz bu kâbusu ölene kadar yaşayacağız" dedi.

Anne Pervin Tokat ise, kızına dünyanın kötülüklerini yeteri kadar anlatmadığı için pişman olduğunu söyledi.