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Sebze ve etin lezzet buluşması: Tokat kebabı

2015 yılında coğrafi işaret verilen Tokat kebabı, kekikle beslenen kuzuların eti ile bölgeye has yerli patlıcan, patates, biber, sarımsak ve domatesle hazırlanıyor. Yaklaşık 300 yıl öncesine dayanan Tokat kebabı kenti ziyaret edelerin vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alıyor

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  • Sebze ve etin lezzet buluşması: Tokat kebabı

    Tokat'ın yaylalarında otlatılan kuzuların eti ve verimli ovalarında yetiştirilen sebzelerin aynı şişte pişirilmesiyle yapılan, coğrafi işaretli Tokat kebabı, kentin en önemli lezzetleri arasında bulunuyor.
  • Sebze ve etin lezzet buluşması: Tokat kebabı

    En üste kuyruk yağı geçirilen şişlerde kekikle beslenen kuzuların eti ile bölgeye has yerli patlıcan, patates, biber, sarımsak ve domatesle özel fırınlarda yaklaşık yarım saatte pişirilen Tokat kebabına, 2015 yılında coğrafi işaret verildi.
  • Sebze ve etin lezzet buluşması: Tokat kebabı

    Kenti ziyaret edenlerin tatmadan ayrılmadığı Tokat kebabının geçmişi yaklaşık 300 yıl öncesine dayanıyor. Tokat kebabının lezzetinin en önemli sırrı ise tarlada yetişen yöreye has sebzelerden mevsiminde yapılması. Kebap ustası Hakan Güleç 11 yıldır bu mesleği yaptığını söyledi.
  • Sebze ve etin lezzet buluşması: Tokat kebabı

    İşe çıraklıktan başladığını belirten Güleç, "Kebabımızın coğrafi işaretinin alınması bizim için iyi oldu. Kebap için Tokat'ımıza başka illerden ve ilçelerden gelenler var. Kebabımızın lezzeti ilerleyen aylarda daha da artacak. Kuzu eti ile Tokat'ın sebzesi daha lezzetli oluyor" dedi.
  • Sebze ve etin lezzet buluşması: Tokat kebabı

    Tokat'a gelip kebabın tadına bakanların olumlu görüşlerde bulunduğunu anlatan Güleç, "Patlıcanın en lezzetlisi olduğunu söylüyorlar. Gayet memnun kalıyorlar. Tokat'ın sebzeleri kuzu eti ile uyum sağlıyor. Günlük 35 ila 40 porsiyon kebap satışımız var. Tokat'ımızın kuzuları gayet güzel. Et bulmakta zorlanmıyoruz" ifadelerini kullandı.
  • Sebze ve etin lezzet buluşması: Tokat kebabı

    TOKAT KEBABININ YAPILIŞI

    Parçalar halinde kesilen taze kuzu etlerinin terbiye edildikten sonra kuyruk yağı, domates, biber, patlıcan, patates ve sarımsakla bir şişte buluşmasıyla yapılan Tokat kebabı, ocağın ortasındaki yatay demire şişle asılarak fırının iki tarafındaki odun ateşinde pişiriliyor.
  • Sebze ve etin lezzet buluşması: Tokat kebabı

    Yaklaşık yarım saat süren pişme sürecinin sonunda tepsinin ortasına domates ve diğer sebzeler diziliyor. Etlerin sebzeyle sunulduğu Tokat kebabı, fırının altından toplanan sebze aromalı yağın üzerine gezdirilmesinin ardından servis ediliyor.
  • Sebze ve etin lezzet buluşması: Tokat kebabı
  • Sebze ve etin lezzet buluşması: Tokat kebabı
  • Sebze ve etin lezzet buluşması: Tokat kebabı

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