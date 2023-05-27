İşe çıraklıktan başladığını belirten Güleç, "Kebabımızın coğrafi işaretinin alınması bizim için iyi oldu. Kebap için Tokat'ımıza başka illerden ve ilçelerden gelenler var. Kebabımızın lezzeti ilerleyen aylarda daha da artacak. Kuzu eti ile Tokat'ın sebzesi daha lezzetli oluyor" dedi.