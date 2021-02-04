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SEC, küçük yatırımcı ve profesyonelleri inceliyor

Amerika SPK’sı GameStop hisse senedi hareketi ile ilgili sosyal medya mesajlarına dair manipülasyon soruşturması açıyor. Konuya yakın kaynaklara göre SEC müfettişleri bu piyasa manipülasyonuyla ilgili GameStop Corp., AMC Entertainment Holdings Inc. ve diğer şirketlerin baş döndürücü hisse senedi dalgalanmalarında rol oynadığına dair işaretler için sosyal medyayı ve mesajları tarıyor. Araştırmanın Reddit kaynaklı çılgınlıktan yararlanan veya yardım eden profesyonel yatırımcıları da kapsayabileceği belirtiliyor.

SEC, küçük yatırımcı ve profesyonelleri inceliyor

Amerika Birleşik Devletleri SPK’sı (U.S. Securities and Exchange Commission) GameStop hisse senedi hareketi ile ilgili sosyal medya mesajlarına dair manipülasyon soruşturması açıyor. Konuya yakın kaynaklara göre SEC müfettişleri bu piyasa manipülasyonuyla ilgili GameStop Corp., AMC Entertainment Holdings Inc. ve diğer şirketlerin baş döndürücü hisse senedi dalgalanmalarında rol oynadığına dair işaretler için sosyal medyayı ve mesajları tarıyor. Araştırmanın GameStop, AMC ve diğer hisse senetlerini yüksek seviyelere çıkaranların yanı sıra Reddit kaynaklı çılgınlıktan yararlanan veya yardım eden profesyonel yatırımcıları da kapsayabileceği ifade ediliyor.

HİSSE AÇIĞA SATILMIŞTI

Amerikan borsasında küçük ve büyük yatırımcılar arasındaki çekişme, geçen haftalarda GameStop hisselerindeki işlemlerle gündeme gelmişti. Yaşadığı ekonomik sıkıntılarla borsa değeri düşen ABD'li video oyun satıcısı GameStop, geçen yıl sonu itibarıyla hisseleri en fazla "açığa satılan" yani yatırımcıların daha da düşeceğini tahmin ettiği hisseler arasına girmişti. Yatırım fonlarından Melvin Capital, GameStop'ın geçen yıl 17-18 dolar civarında olan hisselerinden "kısa pozisyon" yöntemiyle fiyatların düşüşünden para kazanmaya çalışmış, ancak sosyal medya platformu Reddit'te bir araya gelen yatırımcı grubu bu durumu fark ederek örgütlü bir şekilde hisse senedinde alıma geçmişti.
KÜÇÜK YATIRIMCI ALDI FON ZARAR ETTİ
WallStreetBets adlı forum üzerinden organize olan amatör yatırımcılar, GameStop hisselerini alarak fiyatını yükseltirken, ABD'li milyarder Elon Musk'ın da 26 Ocak'ta Twitter'dan "Gamestonk!!" yazarak WallStreetBets forumunun linkini paylaşmasıyla grup daha da genişlemişti. GameStop'ın daha önce 17-18 dolar civarında olan hisse fiyatı 400 doları aşmıştı. Wall Street'in büyük yatırım şirketlerinin değerinin daha da düşeceğini tahmin ettiği GameStop hisseleri, küçük yatırımcıların yüklü alımlarıyla geçen ay yaklaşık yüzde 1700 değer kazanarak, yatırım şirketlerinin zarar etmesine neden olmuştu. GameStop olayı, piyasalarda "büyük balık küçük balığı yer" hikayesini tersine çevirdiği şeklinde yorumlanmıştı.
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