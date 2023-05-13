Türkiye, Cumhurbaşkanlığı ve Milletcekili Seçimi için bir kez daha sandık başına gidiyor. Milyonlarca seçmen 14 Mayıs günü oylarını kullanacak. Bilindiği üzere seçim günü bir dizi yasaklar uygulanıyor. Peki, seçim günü alkol yasak mı? 14 Mayıs 2023 Seçim günü alkol satışı yasağı ne zaman başlıyor ve bitiyor? İşte detaylar...