Bilindiği üzere seçim günlerinde bazı yasaklar uygulanmaktadır. Bu yasakların arasında seçim günü kahvehane, kıraathane ve internet kafe gibi bütün umumi eğlence yerleri kapalı olması bulunmaktadır. Bu noktada "Seçim günü marketler açık mı?" sorusunun yanıtı aranıyor. İşte A101, ŞOK, Migros, BİM çalışma saatleri...