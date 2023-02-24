Seçim için öne çıkan tarih 14 Mayıs

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem Politika Seçim için öne çıkan tarih 14 Mayıs
ABONE OL

AK Parti'de takvimler 14 Mayıs'ı gösteriyor

14 Mayıs'ta sandığa gidilmesi beklenirken, AK Parti de seçim kampanyasını yaşanan deprem felaketinin ardından revize etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kampanya sürecinde, müzikli miting programları yerine, afet bölgelerini ziyaret etmesi gündemde. AK Parti'nin seçim vaatlerinin yer alacağı beyannamede ise "afet" başlığı ana tema olarak belirlendi

Seçim için öne çıkan tarih 14 Mayıs
Sesli Dinle
0:00 / 0:00

Türkiye, depremin yaralarını sarmaya çalışırken, bir yandan da seçime hazırlanıyor. Edinilen bilgiye göre, AK Parti'de, depremden önce planlandığı gibi, seçimin 14 Mayıs'ta yapılması görüşü hakim. Hazırlıklar da buna göre yapılıyor; ancak kampanya sürecinde bazı değişiklikler olacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, müzikli, şarkılı miting programları yerine deprem bölgesini sık sık ziyaret etmesi bekleniyor. Kalıcı konutları 1 yıl içinde teslim etmeye başlama sözü verilirken, Erdoğan'ın da çalışmaları yerinde takip edeceği belirtiliyor.

23 Mart'ta Ramazan ayının başlamasıyla birlikte ise iftar programlarına ağırlık verilecek. Erdoğan, ilk iftarını da depremzedelerle birlikte yapacak.

BEYANNAMEYE 'DEPREM' REVİZYONU

AK Parti'nin seçim vaatlerini içerecek beyannamesinin de deprem felaketinin arından revize edilmesi kararlaştırıldı. 6 ana başlık altında, 23 bölümden oluşacak beyannamede "afet" başlığının öne çıkması planlanırken, afetle mücadele ve kentsel dönüşüm konularında yapılacaklar da sıralanacak.

"Sağlıklı kentleşme önündeki zihinsel vesayetin yıkılması gerektiği" mesajı, bununla ilgili yeni bir yasal düzenleme vaadi de yer alacak.

AK PARTİ'DE TEKNİK TOPLANTI

Peki afet bölgesinde sandığa nasıl gidilecek, geçici olarak başka ile göç eden seçmen nasıl oy kullanacak?

Konuyla ilgili teknik çalışma başlatılırken, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında AK Parti genel merkezinde teknik bir toplantı düzenlendi.

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) izleyeceği yol değerlendirilirken, deprem bölgelerinde nasıl oy kullanılacağı masaya yatırıldı.

70 İLDE DEPREMZEDE SANDIĞI

Edinilen bilgiye göre,, öncelikli olarak depremden etkilenen 11 ilde nüfus değişimi ve seçmen kütükleri belirlenecek. Nüfusa kayıtlı oldukları bölgelerden geçici olarak göç etmiş seçmenlerin, buldukları yerde oy kullanması, deprem bölgesinde barınmaya devam edenler için ise konteyner ve çadır kentlere sandık kurulması formülünün değerlendirildiği öğrenildi.

*Haberde AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Deprem bölgesine giden TIR Düzce'de kaza yaptı, yardım paketleri yola savruldu
GÜNDEM Deprem bölgesine giden TIR kaza yaptı: 1 yaralı
Depremzede vatandaşlar için 'geçici kimlik belgesi' açıklaması
GÜNDEM Depremzede vatandaşlar için 'geçici kimlik belgesi' ...
Çorlu'da otomobilin çarptığı kişi öldü
GÜNDEM Çorlu'da ölümlü kaza
MEB'ten kritik açıklama! EKYS ne zaman ve hangi tarihte yapılacak? 2023 EKYS ertelendi mi?
GÜNDEM EKYS ne zaman yapılacak?
Ekşi Sözlük kapandı mı? Ekşi Sözlük neden kapatıldı, neden açılmıyor? Ekşi Sözlük ne zaman açılacak?
GÜNDEM BTK'dan Ekşi Sözlük'e erişim engeli!
TOKİ İstanbul kura çekim tarihleri 2023: TOKİ İstanbul kuraları ertelendi mi? İstanbul Avrupa Yakası Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri kura sonuçları ne zaman açıklanacak?
GÜNDEM TOKİ İstanbul kura çekim tarihleri
Cuma namazı nasıl kılınır, hangi dualar ve sureler okunur? Cuma namazı kaç rekat ve farz mı? Diyanet adım adım Cuma namazı kılınışı
GÜNDEM Diyanet ile adım adım Cuma namazı kılınışı
Depremler devam edecek mi? Uzman isimden kritik uyarı geldi: Kırılma devam ediyor! Tekrar deprem olur mu, artçı depremler ne kadar sürecek, ne zaman bitecek?
GÜNDEM Uzman isim uyardı: Depremler devam edecek mi?
Cuma namazı saati: 24 Şubat 2023 Diyanet namaz vakitleri takvimi ile bugün İstanbul, İzmir, Bursa Ankara Cuma namazı kaçta başlıyor ve bitiyor?
GÜNDEM 24 Şubat 2023 il il Cuma namazı saati
EYT SON DAKİKA BUGÜN 2023 | Gözler Meclis'te! EYT yasası ne zaman çıkacak, son durum nedir? EYT düzenlemesi iptal mi oldu, ertelendi mi?
GÜNDEM EYT için gözler Meclis'te: EYT iptal mi oldu?

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.