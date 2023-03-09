SEÇİM TAKVİMİ BELLİ OLDU MU?

Depremzedelerin oy kullanımı için de Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi hazırlayacaklarını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerine devam etti;

10 Mart Cuma günü Anayasa'nın verdiği yetkiye dayanarak alacağımız seçim kararının ertesi gün Resmi Gazete'de yayınlanması ile süreci başlatıyoruz. Tabii bu kararın yayımlandığı 11 Mart itibarıyla seçim takvimi ile hususlar YSK'nın yetki alanına girmektedir.

Bu süreçte başka ile taşınan, yurt ve misafirhane gibi yerlerde konaklayan, seçmen kütüğünü nakleden hangi sebep olursa olsun depremzedelerin kendilerine sağlanan ve hak ve imkanlardan mahrum kalmamalarını sağlayacak bir Cumhurbaşkanlığı Karanamesi'ni de yayınlıyoruz.