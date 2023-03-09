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Seçim ne zaman? Tarih belli oldu: Genel seçimlere kaç gün kaldı?

Cumhurbaşkanlığı genel seçimleri için geri sayım başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçimler ile ilgili açıklamalarda bulundu. Konuşmanın ardından genel seçim ne zaman, seçime kaç gün kaldı? soruları araması sıklaştı. İşte 2023 seçim tarihi hakkında bilgiler...

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  • Seçim ne zaman? 2023 Genel Seçimler ne zaman yapılacak, seçime kaç gün kaldı?

    Genel seçim tarihi araştırmaları gündemdeki yerini aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023 seçimlerinin ne zaman yapılacağına dair açıklamalar yaptı. Erken seçim beklenirken Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim tarihinin 10 Mart günü açıklanacağına işaret etti. İşte 2023 genel seçim tarihi ile ilgili detaylar...
  • Seçim ne zaman? 2023 Genel Seçimler ne zaman yapılacak, seçime kaç gün kaldı?

    2023 GENEL SEÇİMLER NE ZAMAN YAPILACAK?

    Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim tarihine ilişkin 14 Mayıs'ı işaret ederek şunları ifade etti;
  • Seçim ne zaman? 2023 Genel Seçimler ne zaman yapılacak, seçime kaç gün kaldı?

    Seçim süreci ve siyasi gerilimler, bu çabaları gölgeleme riski taşıyor. Halbuki Türkiye'nin ihtiyacı yaraları saracak ve tüm kayıpları hızla telafi edecek bir odaklanmadır. Bunun için de gündem sapmasına yol açacak seçim sürecinin bir an önce geride bırakılması ve seçim gerilimi ve tartışmalardan hızla çıkması şarttır. Seçimleri daha önce açıkladığımız 14 Mayıs tarihinde yapılmasının bize bu imkanı vereceğine inanıyoruz.
  • Seçim ne zaman? 2023 Genel Seçimler ne zaman yapılacak, seçime kaç gün kaldı?

    SEÇİM TAKVİMİ BELLİ OLDU MU?

    Depremzedelerin oy kullanımı için de Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi hazırlayacaklarını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerine devam etti;

    10 Mart Cuma günü Anayasa'nın verdiği yetkiye dayanarak alacağımız seçim kararının ertesi gün Resmi Gazete'de yayınlanması ile süreci başlatıyoruz. Tabii bu kararın yayımlandığı 11 Mart itibarıyla seçim takvimi ile hususlar YSK'nın yetki alanına girmektedir.

    Bu süreçte başka ile taşınan, yurt ve misafirhane gibi yerlerde konaklayan, seçmen kütüğünü nakleden hangi sebep olursa olsun depremzedelerin kendilerine sağlanan ve hak ve imkanlardan mahrum kalmamalarını sağlayacak bir Cumhurbaşkanlığı Karanamesi'ni de yayınlıyoruz.

Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram
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