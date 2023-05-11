"Seçim yakinen takip ediliyor"

ABD'deki Türk vatandaşlarının kullandığı oyların Türkiye'ye gönderildiğini ve 14 Mayıs akşamı buradaki oylarla birlikte sayılacağını belirten Ciner Medya Grubu ABD Temsilcisi Ali Çınar "ABD'deki Türk Büyükelçilik ve Konsolosluklarının önünde zaman zaman kuyrukların oluştuğu huzurlu bir seçim atmosferi oldu" dedi.

"SEÇİM YAKİNEN TAKİP EDİLİYOR"

ABD Dışişleri Bakanlığı Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel'in açıklamasını hatırlatan Çınar " Türkiye önemli bir NATO müttefiki. ABD yönetimi diğer ülkelerde de olduğu gibi Türkiye'deki seçimleri de yakinen takip edecek. Kim kazanırsa kazansın Beyaz Saray kazanan adayı telefonla arayarak kutlayacak ve ilişkiler aynı şekilde devam edecek" dedi. Çınar "Türkiye'yi takip eden ABD'li uzmanlar ve gazeteciler hafta sonu seçimi de takip etmek üzere Türkiye'ye geliyor" şeklinde konuştu.

"ABD SURİYE İLE İLGİLİ TAVRINI KORUYOR"

Moskova'da Türkiye, Rusya, Suriye ve İran arasında dışişleri bakanları düzeyinde, Suriye konulu bir dörtlü toplantı düzenlendi. Toplantıyla ilgili ABD yönetiminden henüz bir açıklama gelmediğini söyleyen Ali Çınar "ABD genel olarak 'Esad rejimi ile müttefiklerimizin bir iletişimlerinin olmasını istemiyoruz' tavrını koruyor. Ancak Türkiye'nin normalleşme süreciyle ilgili bir karar alması ve toplantılar yapması kendi dış politika stratejisi olduğu için ABD direkt müdahil olmuyor" dedi. Çınar; Suriye'nin yeniden Arap Birliği'ne alınmasının ve Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın gitmeyeceğinin anlaşılmasının da ABD'nin tavrını kısa ve orta vadede değiştirmeyeceğini ifade etti.

"ABD'NİN BEKLENTİSİ TAHIL ANLAŞMASININ UZATILMASI"

ABD'nin, Türkiye'nin tahıl koridoru anlaşmasındaki rolünü olumlu bulduğunu ve önemsediğini belirten Ciner Medya Grubu ABD Temsilcisi Ali Çınar "ABD'nin umudu yine Türkiye ve Birleşmiş Milletler aracılığıyla tahıl anlaşmasının uzatılması. Ancak bu kez Rusya'dan sert açıklamalar var. Türkiye ve BM'nin Rusya'yı nasıl ikna edeceği bu kritik haftalarda belli olacak ama ABD'nin tahıl krizi olmaması için büyük bir beklentisi var" dedi. Rusya-Ukrayna savaşında son zamanlarda gerginliğin arttığına da dikkat çeken Çınar "Son günlerde hem Ukrayna hem de Rusya tarafında bahar operasyonlarının daha da şiddetleneceği beklentisi var" şeklinde konuştu.