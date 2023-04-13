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YSK seçmen kağıtlarının dağıtılacağı tarihi açıkladı! 2023 Seçmen bilgi kağıtları ne zaman dağıtılacak?

Seçimler için geri sayım sürerken gözler YSK seçmen kağıtlarına çevrildi. Kişilerin oy kullanacakları sandık numarası ve sıra numarasının yer aldığı seçmen bilgi kağıtlarının dağıtılacağı tarih YSK tarafından paylaşılan seçim takvimi ile netleşti. İşte 2023 seçmen kağıtlarının dağıtılacağı tarih...

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  • Seçmen bilgi kağıtları ne zaman dağıtılacak ve nereden alınır? Nerede oy kullanacağım? 2023 e-Devlet seçmen bilgi kağıdı sorgulama ekranı

    Seçmen kağıdı sorgulama ekranı araştırmaları 14 Mayıs'ta gerçekleştirilecek 2023 seçimleri öncesinde gündeme geldi. Milyonlarca vatandaş, seçmen bilgi kağıtlarının dağıtılacağı tarihi sorguluyor. YSK tarafından paylaşılan seçim takvimine göre seçmen bilgi kağıtlarının dağıtılacağı tarih belli oldu. İşte 2023 Seçmen bilgi kağıdı sorgulama ekranı ve kağıtların dağıtılacağı tarihe ilişkin merak edilen detaylar...
  • Seçmen bilgi kağıtları ne zaman dağıtılacak ve nereden alınır? Nerede oy kullanacağım? 2023 e-Devlet seçmen bilgi kağıdı sorgulama ekranı

    SEÇMEN KAĞITLARI NE ZAMAN DAĞITILACAK?

    Yüksek Seçim Kurulu tarafından yayınlanan 2023 seçim takvimine göre 7 Mayıs 2023 Pazar gününe kadar seçmen bilgi kağıtlarının seçmenlere dağıtımı tamamlanacak.
  • Seçmen bilgi kağıtları ne zaman dağıtılacak ve nereden alınır? Nerede oy kullanacağım? 2023 e-Devlet seçmen bilgi kağıdı sorgulama ekranı

    E DEVLET SEÇMEN KAYDI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

    Seçmen kaydı sorgulamak için e-Devlet Kapısı http://www.turkiye.gov.tr adresine girerek, sayfanın üst kısmında bulunan "Giriş Yap" bağlantısına tıklayın.

    Daha sonra ana sayfada bulunan arama kutucuğuna da Yurt İçi Seçmen Kaydı Sorgulama yazarak sisteme erişebilirsiniz.
  • Seçmen bilgi kağıtları ne zaman dağıtılacak ve nereden alınır? Nerede oy kullanacağım? 2023 e-Devlet seçmen bilgi kağıdı sorgulama ekranı

    Kimlik Doğrulama Yöntemine tıklayıp ekranda çıkan yönergeleri takip ederek sisteme giriş yapabilirsiniz.

    Sisteme eriştikten sonra açılan ekranda yurt içi seçmen kütüğündeki bilgileriniz yer alacaktır.
  • Seçmen bilgi kağıtları ne zaman dağıtılacak ve nereden alınır? Nerede oy kullanacağım? 2023 e-Devlet seçmen bilgi kağıdı sorgulama ekranı

    Ayrıca seçim dönemlerinde oy kullanacağınız yer bilgileri Yüksek Seçim Kurulu tarafından bu sayfada görüntülenir.

    NOT: Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden,www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından veya YSK çağrı merkezinden(444 9 975) öğrenebilirsiniz.
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