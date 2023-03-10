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Seçmen kaydı sorgulama nasıl yapılır?

Seçmen kaydı sorgulamanın nasıl ve nereden yapılacağı 2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimleri’nin yaklaşmasıyla birlikte gündeme geldi. Nerede oy kullanacağını önceden öğrenmek isteyen vatandaşlar şimdiden araştırmalara başladı. 14 Mayıs'ta yapılacağı öngörülen seçimler için oy kullanacak olan vatandaşlar, YSK ve e-Devlet tarafından hizmete sunulan 'yurt içi seçmen kaydı sorgulama' ekranı üzerinden nerede oy kullanacağını görüntüleyebilecek. Peki, seçmen kaydı sorgulama nasıl yapılır?

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  • Seçmen kaydı sorgulama ekranı 2023: Seçmen kaydı sorgulama nasıl yapılır? 2023 e-Devlet yurt içi seçmen kaydı sorgulama!

    14 Mayıs'ta sandık başına gitmeye hazırlanan vatandaşlar şimdiden nerede oy kullanacaklarını araştırmaya başladı. Seçim önecesi "Seçmen kaydı sorgulama nasıl yapılır?" sorgulamaları hız kazandı. YSK ve e-Devlet tarafından vatandaşların hizmetine sunulan 'yurt içi seçmen kaydı sorgulama' ekranı üzerinden kolayca nerede oy kullanacağınızı görüntüleyebileceksiniz. İşte 2023 seçmen kaydı sorgulama ekranı...
  • Seçmen kaydı sorgulama ekranı 2023: Seçmen kaydı sorgulama nasıl yapılır? 2023 e-Devlet yurt içi seçmen kaydı sorgulama!

    SEÇMEN KAYDI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

    Seçmen kaydı sorgulama ekranı hem YSK hem de e-Devlet üzerinden görüntülenebiliyor. Oturdukları şehirlerde nerede oy kullanacağını merak eden vatandaşlar ise bu iki seçenekten birine giriş yaparak, oy kullanacakları yeri öğrenebiliyor.
  • Seçmen kaydı sorgulama ekranı 2023: Seçmen kaydı sorgulama nasıl yapılır? 2023 e-Devlet yurt içi seçmen kaydı sorgulama!

    İşte adım adım YSK ve e-Devlet seçmen kaydı sorgulama;
  • Seçmen kaydı sorgulama ekranı 2023: Seçmen kaydı sorgulama nasıl yapılır? 2023 e-Devlet yurt içi seçmen kaydı sorgulama!

    YSK SEÇMEN KAYDI SORGULAMA

    Seçmen kaydı sorgulama için YSK sitesine T.C. kimlik numaranızı girmeniz gerekiyor. Açılan sayfada bilgileriniz ve hanenize kayıtlı olanların bilgileri çıkıyor.
  • Seçmen kaydı sorgulama ekranı 2023: Seçmen kaydı sorgulama nasıl yapılır? 2023 e-Devlet yurt içi seçmen kaydı sorgulama!

    Eğer seçmen listesi sorgulamasında isminiz çıkmazsa düzeltme ve yerleşim yeri adresi değiştirmek isteyenlerin nüfus müdürlüklerine şahsen başvurmanız gerekiyor.

    YSK SEÇMEN KAYDI SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ
  • Seçmen kaydı sorgulama ekranı 2023: Seçmen kaydı sorgulama nasıl yapılır? 2023 e-Devlet yurt içi seçmen kaydı sorgulama!

    E-DEVLET SEÇMEN KAYDI SORGULAMA

    Seçmen kaydı sorgulamak için e-Devlet Kapısı http://www.turkiye.gov.tr adresine girerek, sayfanın üst kısmında bulunan "Giriş Yap" bağlantısına tıklayın.
  • Seçmen kaydı sorgulama ekranı 2023: Seçmen kaydı sorgulama nasıl yapılır? 2023 e-Devlet yurt içi seçmen kaydı sorgulama!

    Daha sonra ana sayfada bulunan arama kutucuğuna da Yurt İçi Seçmen Kaydı Sorgulama yazarak sisteme erişebilirsiniz.
  • Seçmen kaydı sorgulama ekranı 2023: Seçmen kaydı sorgulama nasıl yapılır? 2023 e-Devlet yurt içi seçmen kaydı sorgulama!

    'Kimlik Doğrulama Yöntemi'ne tıklayıp ekranda çıkan yönergeleri takip ederek sisteme giriş yapabilirsiniz.

    Sisteme eriştikten sonra açılan ekranda yurt içi seçmen kütüğündeki bilgileriniz yer alacaktır.
  • Seçmen kaydı sorgulama ekranı 2023: Seçmen kaydı sorgulama nasıl yapılır? 2023 e-Devlet yurt içi seçmen kaydı sorgulama!

    Ayrıca seçim dönemlerinde oy kullanacağınız yer bilgileri Yüksek Seçim Kurulu tarafından bu sayfada görüntülenir.

    E-DEVLET SEÇMEN KAYDI SORGULAMA İÇİN TIKLAYIN

Haberi Hazırlayan : Hacer Tonay
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