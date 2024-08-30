DESTEK ÖDEMESİ NE KADAR OLACAK?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yayımlanan açıklamayla birlikte, Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmet (SED) ödeme oranları ve tutarları açıklandı.

Öğrenim ücreti için ihtiyacı olan çocuklu ailelere destek ödemesinin tutarları şu şekilde;

Okul öncesi çocuklara 4 bin 312 lira,

İlköğretime devam eden çocuklara 6 bin 468 lira,

Ortaöğretime devam eden çocuklara 6 bin 899 lira,

Ortaöğretim seviyesinde olup okula devam etmeyen çocuklara 4 bin 312 lira,

Yükseköğrenime devam eden gençlere 7 bin 761 lira,

Kuruluş bakımından ayrılan gençlere 3 bin 449 lira destek ödemesi yapılacak.

SED YARDIMI NEDİR?

Çocuklarının temel ihtiyaçlarını karşılayamayan ve yaşamlarını en düşük seviyede dahi sürdürmekte güçlük çeken ailelerin, kendi kendine yeterli hale gelinceye kadar çocuklarının bakımı ve desteklenmesi amacıyla geçici bir süre verilen ekonomik destekler ile ve psiko- sosyal destek sistemidir.