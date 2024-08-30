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        Haberler Bilgi Ekonomi SED ödemeleri ne zaman yatacak? Ağustos 2024 SED ödeme tarihleri belli oldu mu? Çocuğu okula giden ailelere destek yardımı (SED) ne kadar?

        SED ödemeleri ne zaman yatacak? Ağustos 2024 SED ödeme tarihleri

        SED ödeme tarihleri gündemde yer almaya devam ediyor. 9 Eylül'de başlayacak olan eğitim öğretim dönemine kısa süre kala çocuklarının eğitim masrafları ve kırtasiye giderlerini karşılayacak olan veliler çocuk yardımı ödemelerinin tarihini araştırıyor. En son 19 Temmuz'da yatırılan SED ödemelerinde gözler yeni tarihte. Peki Ağustos 2024 SED ödemeleri ne zaman yatacak, belli oldu mu? Çocuğu okula giden ailelere destek yardımı (SED) ne kadar?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.08.2024 - 14:31 Güncelleme: 30.08.2024 - 14:31
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        SED yardımı ödemeleri merak ediliyor. SED ödemelerinin yatıp yatmadığı e-Devlet üzerinden T.C kimlik numarası ile öğreniliyor. Peki SED yardımı ödemeleri ne zaman yatacak, Ağustos SED ödemeleri yattı mı?

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        SED ÖDEMELERİ (ÇOCUK PARASI) NE ZAMAN YATACAK?

        SED yardımı her ay belirli tarihlerde hesaplara geçiyor. Ağustos ayı Sosyal ve Ekonomik Destek ödemeleriyle ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi. Ancak SED ödemeleri genellikle ay ortasında yatırılıyor.

        Ödemelerin yatıp yatmadığı e-Devlet üzerinden T.C kimlik numarası ile öğreniliyor.

        SED YARDIMI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        ÇOCUĞU OKULA GİDEN AİLELERE DESTEK ÖDEMESİ YAPILACAK

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, çocuğu okula giden ailelere destek ödemesi yapılacağını duyurdu.

        Bakan Mahinur Göktaş, yeni eğitim öğretim yılı öncesinde ailelere yönelik verilecek desteklerin çocukların daha iyi eğitim almasına ve geleceğe umutla bakmalarına yardımcı olacağını ifade etti.

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        DESTEK ÖDEMESİ NE KADAR OLACAK?

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yayımlanan açıklamayla birlikte, Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmet (SED) ödeme oranları ve tutarları açıklandı.

        Öğrenim ücreti için ihtiyacı olan çocuklu ailelere destek ödemesinin tutarları şu şekilde;

        Okul öncesi çocuklara 4 bin 312 lira,

        İlköğretime devam eden çocuklara 6 bin 468 lira,

        Ortaöğretime devam eden çocuklara 6 bin 899 lira,

        Ortaöğretim seviyesinde olup okula devam etmeyen çocuklara 4 bin 312 lira,

        Yükseköğrenime devam eden gençlere 7 bin 761 lira,

        Kuruluş bakımından ayrılan gençlere 3 bin 449 lira destek ödemesi yapılacak.

        SED YARDIMI NEDİR?

        Çocuklarının temel ihtiyaçlarını karşılayamayan ve yaşamlarını en düşük seviyede dahi sürdürmekte güçlük çeken ailelerin, kendi kendine yeterli hale gelinceye kadar çocuklarının bakımı ve desteklenmesi amacıyla geçici bir süre verilen ekonomik destekler ile ve psiko- sosyal destek sistemidir.

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