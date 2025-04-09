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        Haberler Bilgi Ekonomi SED ödemeleri Nisan 2025: Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) Nisan ayı hesaba yattı mı, ne zaman yatacak, e-Devlet sorgulama ekranı

        2025 Nisan ayı SED ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? SED ödemeleri sorgulama ekranı

        Her ay düzenli olarak yatırılan Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemeleri için gözler yeniden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığa döndü. Mart ayında 1 milyar 224 milyon ödeme yapıldığını açıklayan Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, 'Sosyal Ekonomik Destek' hizmeti ile çocukları, ailelerinin yanında ve sosyal çevreleri içerisinde desteklediklerini ifade etti. Peki, 2025 Nisan SED ödemeleri ne zaman? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.04.2025 - 13:09 Güncelleme: 09.04.2025 - 13:09
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        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ailelerin güçlendirilmesi, geçici olarak yaşanan sosyal ve ekonomik güçlüğün önüne geçilmesi gibi amaçlarla hak sahiplerine verilen Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemeleri gündemdeki yerini aldı. Nisan ayına girilmesiyle beraber Nisan SED ödemelerinin ne zaman hesaba yatacağı araştırılıyor. Peki, 2025 Nisan SED ödemeleri ne zaman? İşte, detaylar...

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        2025 NİSAN SED ÖDEMELERİ YATTI MI?

        Nisan SED ödemelerinin ayın 15'ine kadar hesaplara yatırılması bekleniyor.

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        MART AYINDA 1 MİLYAR 224 MİLYON TL HESAPLARA YATIRILDI

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, çocukların sosyal açıdan desteklenmesi ve eğitim giderlerinin karşılanması için mart ayında 1 milyar 224 milyon lira Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemesi yaptıklarını bildirdi.

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        KİMLER SED DESTEĞİ ALABİLİR?

        Sosyal ve Ekonomik Destek hizmetinden yararlanabilmek için koşullar;

        -Haklarında bakım tedbiri kararı verilerek sosyal hizmet kuruluşlarında bakılan ve desteklendikleri takdirde ailesi veya yakınları yanına verilebilecek çocuklar.

        -Ekonomik yoksunluk nedeniyle, desteklenmedikleri takdirde korunmaya muhtaç duruma düşecek olanlardan haklarında bakım tedbiri kararı alınmaksızın sosyal ve ekonomik destek hizmetinden yararlandırılarak ailesi veya yakınları tarafından bakılabilecek çocuklar.

        -Bakım tedbir kararlı iken yaş sınırlarını tamamlamaları nedeniyle, sosyal hizmet kuruluşlarından veya koruyucu aile yanından ayrılanlardan iş ve meslek edinme kursuna veya eğitimlerine devam eden veya bir iş ve meslek sahibi olamayıp desteklenmedikleri takdirde muhtaç duruma düşecek olan gençler.

        -Olağanüstü bir felaket, tabii afet, hastalık veya kaza geçirerek belirli bir süre kendisinin ve geçindirmekle yükümlü bulunduğu aile fertlerinin temel ihtiyaçlarını karşılayamayacak durumda olanlar ile hayati tehlike arz eden ve ameliyat gerektiren durumlarla karşılaşan veya vefat eden kişilerin çocukları.

        Talepler, Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmetleri Hakkında Yönetmelik kapsamında değerlendirilmekte ve inceleme sonucu uygun görülenler desteklenmektedir.

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