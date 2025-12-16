Habertürk
        Seda Akman ve Gökberk Demirci 'Rüya Gibi'de

        Seda Akman ile Gökberk Demirci 'Rüya Gibi'de

        SHOW TV'nin yeni dizisi 'Rüya Gibi', bu akşam ekranlara yeni bölümüyle gelecek. Büyük beğeni toplayan dizinin kadrosuna Seda Akman ve Gökberk Demirci dâhil oldu

        Habertürk
        Habertürk
        Giriş: 16.12.2025 - 11:10 Güncelleme: 16.12.2025 - 11:10
        Seda Akman ile Gökberk Demirci 'Rüya Gibi'de
        SHOW TV’nin, yapımını; TMC Film’in yapımcılığını; Erol Avcı’nın üstlendiği, başrollerini; Seda Bakan, Uğur Güneş, Ahsen Eroğlu, Emre Bey, Şebnem Bozoklu, Celil Nalçakan, Devrim Yakut ve Menderes Samancılar‘ın paylaştığı dizisi 'Rüya Gibi', bu akşam yeni bölümüyle ekrana geliyor. Büyük beğeni toplayan dizinin kadrosuna Seda Akman ve Gökberk Demirci dâhil oldu.

        Seda Akman
        Seda Akman

        Güzel oyuncu Seda Akman dizide, 'Emir'in yurt dışına kaçan patronu 'Salim'in eşi olan 'Pelin' karakterine hayat veriyor. Başarılı oyuncu Gökberk Demirci ise 'Boris'in sağ kolu olan 'Bora'yı canlandırıyor.

        Gökberk Demirci
        Gökberk Demirci

        Dizinin bu akşam yayınlanacak bölümünde; Hanımeli Kuaför’ü yeraltı imparatorluğunun yeni merkezi haline geliyor!

        'Rüya Gibi'nin bu akşam yayınlanacak olan sürükleyici bölümünde; Emir, Aydan’ın sadakatinden etkilenerek ona reddedemeyeceği tehlikeli bir ortaklık teklif eder. Aydan ile Çido gizemli ve tehlikeli bir yolculuğa çıkarken, kuaför salonu Emir’in yeraltı imparatorluğunun yeni merkezi haline gelir. Aydan bir yandan dostlarını ve kızı Sezen’i bu karanlık dünyadan korumaya çalışır, diğer yandan Tarık’a karşı son sözünü söyleyerek ipleri tamamen eline alır. Aydan ve Çido için "Hanımeli Kuaför" dönemi görkemli bir açılışla başlayacaktır fakat Komiser Efe’nin getirdiği haber her şeye gölge düşürür.

        Senaryosunu; Emre Özdür, Hazar Kozice ve İdil Ezgi Esen’in yazdığı, yönetmenliğini; Selim Demirdelen’in yaptığı 'Rüya Gibi', bu akşam saat 20.00’de SHOW TV’de.

