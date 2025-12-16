SHOW TV’nin, yapımını; TMC Film’in yapımcılığını; Erol Avcı’nın üstlendiği, başrollerini; Seda Bakan, Uğur Güneş, Ahsen Eroğlu, Emre Bey, Şebnem Bozoklu, Celil Nalçakan, Devrim Yakut ve Menderes Samancılar‘ın paylaştığı dizisi 'Rüya Gibi', bu akşam yeni bölümüyle ekrana geliyor. Büyük beğeni toplayan dizinin kadrosuna Seda Akman ve Gökberk Demirci dâhil oldu.

Seda Akman

Güzel oyuncu Seda Akman dizide, 'Emir'in yurt dışına kaçan patronu 'Salim'in eşi olan 'Pelin' karakterine hayat veriyor. Başarılı oyuncu Gökberk Demirci ise 'Boris'in sağ kolu olan 'Bora'yı canlandırıyor.

REKLAM

Gökberk Demirci

Dizinin bu akşam yayınlanacak bölümünde; Hanımeli Kuaför’ü yeraltı imparatorluğunun yeni merkezi haline geliyor!

'Rüya Gibi'nin bu akşam yayınlanacak olan sürükleyici bölümünde; Emir, Aydan’ın sadakatinden etkilenerek ona reddedemeyeceği tehlikeli bir ortaklık teklif eder. Aydan ile Çido gizemli ve tehlikeli bir yolculuğa çıkarken, kuaför salonu Emir’in yeraltı imparatorluğunun yeni merkezi haline gelir. Aydan bir yandan dostlarını ve kızı Sezen’i bu karanlık dünyadan korumaya çalışır, diğer yandan Tarık’a karşı son sözünü söyleyerek ipleri tamamen eline alır. Aydan ve Çido için "Hanımeli Kuaför" dönemi görkemli bir açılışla başlayacaktır fakat Komiser Efe’nin getirdiği haber her şeye gölge düşürür.