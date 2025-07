Seda Bakan'dan 1 milyon TL iddialarına yanıt

ABD'li ünlü şarkıcı Jennifer Lopez, 'Up All Night Live In 2025' turnesi kapsamında Antalya'da bir konser vermişti. Konseri seyredenler arasında oyuncu Seda Bakan da vardı. Bakan, konser sonrasında Jennifer Lopez'i kuliste ziyaret ederek bir süre sohbet etme imkanı bulmuştu.

Seda Bakan ve Jennijer Lopez

Seda Bakan, Jennifer Lopez ile fotoğraf çektirmiş ve o anı sosyal medyada "Yeni kankam. Hastasıyım" notuyla yayımlamıştı. Seda Bakan'ın Jennifer Lopez ile fotoğraf çektirebilmek için 1 milyon TL ödediği ileri sürülmüştü.

Ancak Seda Bakan, hakkındaki 1 milyon TL ödediği yönündeki iddiaların asılsız olduğunu açıkladı.