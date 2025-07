Seda Bakan, JLo'nun hastası

ABD'li ünlü şarkıcı Jennifer Lopez, 'Up All Night Live In 2025' turnesi kapsamında Antalya'da bir konser verdi.

Konseri seyredenler arasında oyuncu Seda Bakan da vardı. Bakan, konser sonrasında Jennifer Lopez'i kuliste ziyaret ederek bir süre sohbet etme imkanı buldu.

Seda Bakan, ziyaretini; "Yeni kankam. Hastasıyım" cümlesiyle yorumladı.