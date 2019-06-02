Ünlü oyuncu Seda Bakan müzisyen Ali Erel ile 5 yıl önce Ankara'da bir otelde düzenlenen törenle dünyaevine girmişti.

Şimdilerde anne - baba olmanın heyecanını yaşayan ünlü çiftten Seda Bakan geçtiğimiz nisan ayında eşiyle bir mekan çıkışında görüntülenmişti. Bakan, bebeğinin cinsiyetinin belli olduğunu, "Kız annesi olacağım. Aklımızda da üç dört tane isim var ama netleştirmedik daha zamanı var” sözleriyle açıklamıştı.

Hamileliğinde 6 ayı geride bırakan oyuncu Seda Bakan ile eşi Ali Erel bayram tatilini değerlendirerek tatile çıktı. Bakan, sosyal medya hesabı üzerinden tatilde çekildiği