Yaklaşık 5 yıl önce müzisyen Ali Erel ile dünyaevine giren başarılı oyuncu Seda Bakan'ın 3 aylık hamile olduğu ortaya çıktı. 2. Sayfa programının haberine göre, mutlu haberi sadece yakın çevresine söyleyen Seda Bakan'ın doğum sonrası ekranlara da 2 yıl ara vermeyi düşündüğü öğrenildi.

MUHBİRİ ARIYOR

Hamile olduğu haberini sadece çok yakın 2- 3 arkadaşına söyleyen Seda Bakan'ın muhbiri aradığı öğrenildi.