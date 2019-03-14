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Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre, muhabirlerin sorularını yanıtlayan Seda Bakan, "Evet, üç aylık hamileyim ama kendimi hiç hamile gibi hissetmiyorum. Hamile olan birçok kadın aşeriyor ama bende hala aşerme gibi bir durum olmadı. Romantik komedi tarzında olan filmimiz 'Öldür Beni Sevgilim' 1 mart'ta vizyona girdi ama biz istediğimiz seyirciyi yakalayamadık. Ben bunun nedenini havaların iyi olmasına bağlıyorum. İnsanlar hava sıcak ve güneşli olunca sinemaya gitmiyor. Bugün hava yağmurlu, inşallah insanlar yağmurlu olan bu havada sinemaya gider ve filmimizi izlerler" dedi.