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        Haberler Magazin Seda Bakan'ın kızı annesini boyadı; "Çünkü anne olmak bazen bunu gerektirir" - Magazin haberleri

        Seda Bakan'ın kızı annesini boyadı

        Müzisyen Ali Erel ile mutlu bir evlilik sürdüren Seda Bakan, kızları Leyla ve Ela ile eğlenceli anlarını yayımladı. Kızları, oyuncuyu renkli kalemlerle boyadı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.07.2024 - 14:08 Güncelleme: 18.07.2024 - 14:08
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        2014'te nikâh masasına oturan oyuncu Seda Bakan ve müzisyen Ali Erel, kızları Leyla'yı da 2019'da, Ela'yı ise 2022'de kucaklarına alarak ikinci kez anne ve baba olmanın sevincini yaşamıştı.

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        Kızları ile zaman zaman keyifli anlarını sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaşan Seda Bakan, gönderilerine bir yenisini daha ekledi.

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        Seda Bakan, eşi Ali Erel, kızları Leyla ve Ela ile çektirdiği fotoğrafları yayımladı.

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        KIZLARI RENKLİ KALEMLERLE BOYADI

        Paylaşımlar arasında oyuncuyu, kızları renkli kalemlerle boyadığı görüldü.

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        38 yaşındaki oyuncuya; "Çünkü anne olmak bunu gerektirir" ve "Annelik böyle..." yorumları yapılırken, Filiz Akın da oyuncunun fotoğrafları için "Güzel aile" ifadelerini kullandı.

        #Seda Bakan
        #Ali Erel
        #Ela Erel
        #leyla erel
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