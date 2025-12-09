Seda Bakan ve Uğur Güneş, 'Rüya Gibi'yi anlattı

SHOW TV’nin, yapımını TMC Film’in, yapımcılığını Erol Avcı’nın üstlendiği dizisi 'Rüya Gibi' yayınlanan ilk bölümüyle izleyicileri ekran başına topladı. İlgi gören hikâyesiyle övgü dolu yorumlar alan 'Rüya Gibi', bu akşam ikinci bölümüyle ekranlara gelecek.

Dizinin başrol oyuncuları; Seda Bakan ile Uğur Güneş, Ömür Sabuncuoğlu’na röportaj verdi. Sabuncuoğlu’nun sorularını yanıtlayan ikili, samimi yanıtlarıyla dikkat çekti.

REKLAM

"ÇOK GÜZEL YORUMLAR VAR"

Uğur Güneş, ilk bölümün ardından çevresinden çok olumlu yorumlar aldığını belirtirken, Seda Bakan ise samimi bir yorumla diziye dair olumlu dönüşü şu şekilde ifade etti; “Diziyi bakıcılarım izlediği zaman o dizi tutuyor. Bizimkisini soluksuz izlemişler herhalde çok iyi olacak.”

"AYDAN HERKESİN KENDİNDEN BİR PARÇA GÖREBİLECEĞİ BİR KADIN"

Dizinin yıldızları, canlandırdıkları karakterleri anlattı.

Seda Bakan: Çok güzel yazılmış bir iş ben okuduğumda mesela annemden bir şey buldum, eski yaşadığım büyüdüğüm mahalledeki teyzelerimden, orada yaşayan komşu teyzelerden bir şeyler buldum…