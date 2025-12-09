Seda Bakan ve Uğur Güneş, 'Rüya Gibi'yi anlattı
SHOW TV'nin yeni dizisi 'Rüya Gibi'nin başrol oyuncuları Seda Bakan ile Uğur Güneş, verdikleri röportajda diziyle ilgili açıklamalarda bulundu
SHOW TV’nin, yapımını TMC Film’in, yapımcılığını Erol Avcı’nın üstlendiği dizisi 'Rüya Gibi' yayınlanan ilk bölümüyle izleyicileri ekran başına topladı. İlgi gören hikâyesiyle övgü dolu yorumlar alan 'Rüya Gibi', bu akşam ikinci bölümüyle ekranlara gelecek.
Dizinin başrol oyuncuları; Seda Bakan ile Uğur Güneş, Ömür Sabuncuoğlu’na röportaj verdi. Sabuncuoğlu’nun sorularını yanıtlayan ikili, samimi yanıtlarıyla dikkat çekti.
"ÇOK GÜZEL YORUMLAR VAR"
Uğur Güneş, ilk bölümün ardından çevresinden çok olumlu yorumlar aldığını belirtirken, Seda Bakan ise samimi bir yorumla diziye dair olumlu dönüşü şu şekilde ifade etti; “Diziyi bakıcılarım izlediği zaman o dizi tutuyor. Bizimkisini soluksuz izlemişler herhalde çok iyi olacak.”
"AYDAN HERKESİN KENDİNDEN BİR PARÇA GÖREBİLECEĞİ BİR KADIN"
Dizinin yıldızları, canlandırdıkları karakterleri anlattı.
Seda Bakan: Çok güzel yazılmış bir iş ben okuduğumda mesela annemden bir şey buldum, eski yaşadığım büyüdüğüm mahalledeki teyzelerimden, orada yaşayan komşu teyzelerden bir şeyler buldum…
Uğur Güneş: Ben sokak çocuğuydum, sokakta büyüdüm. Zor bir çocukluktu ama o çocukluğun, o yaşanmışlığın verdiği o sertlik hep bir tarafımda vardır benim çok göstermesem de. Emir ile bazı ortak noktalarımız var yani.
Seda Bakan ile Uğur Güneş, ikinci bölümde izleyicileri çok eğlenceli sahneler beklediğinin ipuçlarını da verdi. Bu akşam ekrana gelecek ikinci bölümde; Aydan, güzellik salonunda Emir için çalışmaya başlayacak ve olayların seyri değişecek. Hem heyecanlı hem renkli sahneler izleyicilerle buluşacak.
Başrollerini; Seda Bakan, Uğur Güneş, Ahsen Eroğlu, Emre Bey, Şebnem Bozoklu, Celil Nalçakan, Devrim Yakut ve Menderes Samancılar‘ın paylaştığı, senaryosunu; Emre Özdür, Hazar Kozice, İdil Ezgi Esen’in, yönetmenliğini Selim Demirdelen’in yürüttüğü 'Rüya Gibi' bu akşam, ikinci bölümüyle saat 20.00’de SHOW TV’de!