Seda Sayan: Çağlar'ın işi kolaylaştı!



İddialara göre; Ökten'in üç ay öncesine kadar Lara Şehiroğlu'yla dört yıldır devam eden ve evlilik planları yaptığı bir ilişkisi olduğu ortaya çıktı. Sayan, vokalistliğini yapan Çağlar Ökten'e bir vaatte bulundu. Çağlar Ökten de evlilik planları yaptığı sevgilisi Lara'dan bir gecede ayrıldı. Çağlar Ökten 14 Şubat’ta Seda Sayan’a evlilik teklifi edince, Şehiroğlu bütün fotoğrafları Instagram hesabından hızlıca sildi.