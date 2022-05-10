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Seda Sayan ile Çağlar Ökten'in kaçış planı tutmadı!

Sunuculuğunu yaptığı programın solisti Çağlar Ökten ile nikah masasına oturan Seda Sayan, önceki akşam Harbiye'de objektiflere yansıdı. Konser çıkışında güvenlik görevlilerini seferber eden ünlü çift, muhabirlere görünü vermemek için çabalasa da başarılı olamadı

HABERTURK.COM
  • Seda Sayan ile Çağlar Ökten'in kaçış planı tutmadı! - Magazin

    Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; 24 Nisan'da sürpriz bir şekilde evlenen Seda Sayan-Çağlar Ökten çifti, önceki akşam Harbiye'deki "Adamlar" konserini dinlemeye gitti.

    Gecenin sonunda kapıda basın mensuplarının beklediğini öğrenen ikili, görüntü vermemek için bütün güvenlik görevlilerini seferber etti.
  • Seda Sayan ile Çağlar Ökten'in kaçış planı tutmadı! - Magazin

    KAÇMAK İÇİN 40 DAKİKA BEKLEDİLER

    Güvenlikler, tam 40 dakika yoldan taksi çevirebilmek için çabaladı. Bu süreçte Sayan ve Ökten ise kuliste bekledi. Görevliler, daha sonra otoparktan taksiye binemeye çalışan ikiliyi çevreledi.

    Ünlü şarkıcı, muhabirlerin, "Paris'te balayınız nasıl geçti? Sonrasında da Yunanistan’a gittiniz. Oğlunuz Oğulcan Bey de nikahınıza katılmadı. Sonrasında kendisiyle konuştunuz mu?" sorularını yanıtsız bırakarak, uzaklaştı.
  • Seda Sayan ile Çağlar Ökten'in kaçış planı tutmadı! - Magazin

    Trafik ışıklarında tekrar görüntülenen çift, birbirlerinin ellerini bir an olsun bırakmadı. Suskunluklarını korumaya devam eden Seda Sayan ve Çağlar Ökten, ardından objektiflere el sallayıp, evlerinin yolunu tuttu.
  • Seda Sayan ile Çağlar Ökten'in kaçış planı tutmadı! - Magazin

    "İŞTE O BENİM KADINIM ARKADAŞ!"

    Ökten, birkaç gün önce eşine olan aşkını sosyal medya hesabından şu sözlerle dile getirmişti:

    Kadın kadın olacak be! Seni sadece sen olduğun için, sensin diye sevecek. Parayla pulla, kariyerle, kimin ne dediğiyle, sınırlamayacak. Hem sevgilin, hem arkadaşın, hem annen, hem çocuğun olacak, bağrına basacaksın huzurla… Bileceksin ki evde ‘O’ kadın tarafından beklenmenin zevkini hiçbir zevk yaşatamaz sana… İşte o benim kadınım arkadaş... Canıma can katan, gözüm gözüne değdiğinde ruhumu huzurla kaplayan aşkım karım. Seni çok seviyorum tamam mı?
  • Seda Sayan ile Çağlar Ökten'in kaçış planı tutmadı! - Magazin

    DEDİKODULARIN ARDINDAN İLK PAYLAŞIM

    Ayrıca annesinin nikahına katılmayan ve Sayan ile küs olduğu konuşulan Oğulcan Engin'den de yeni bir paylaşım gelmişti. Seda Sayan'ın Ökten ile birlikteliğine karşı olduğu öne sürülen Engin, annesiyle fotoğrafını Instagram hesabından yayınlamıştı. Oğulcan Engin, "Anneler Günü" temalı gönderisiyle haklarında çıkan söylentileri yalanlamış olmuştu.
  • Seda Sayan ile Çağlar Ökten'in kaçış planı tutmadı! - Magazin

    SÜRPRİZ NİKAH

    Öte yandan Sayan ve Ökten'in, 7 Mayıs'ta Çek Cumhuriyeti'nin başkenti Prag'da evlenmesi bekleniyordu. Ancak ikili, vizede yaşanan problemler nedeniyle geçtiğimiz hafta İstanbul'da dünyaevine girmişti. Gerçek ismi "Aysel Gürsaçer" olan sanatçı, "Ökten" soyadını almıştı.
  • Seda Sayan ile Çağlar Ökten'in kaçış planı tutmadı! - Magazin

    "EVLENECEK ZAMAN TAM BU ZAMANMIŞ"

    Seda Sayan, daha önce verdiği bir röportajda ise, "Çocuğumun babası hariç geri kalan evliliklerimi saymıyorum. Evlenecek zaman tam bu zamanmış. Daha dinginleştim, şimdi yanımda biri olsun isterdim. Benimle 7. kez evlenmek için çabalayanlar var ama bende bir çaba yok." demişti.
  • Seda Sayan ile Çağlar Ökten'in kaçış planı tutmadı! - Magazin

    DAHA ÖNCE 6 KEZ EVLENDİ

    Seda Sayan, 1987’de Sarıyerli futbolcu Rıdvan Kılıç’la gizli bir evlilik yapmıştı. 6 yıl süren beraberliğin sonunda ilişki, yine gizli bir şekilde sonlanmıştı.
  • Seda Sayan ile Çağlar Ökten'in kaçış planı tutmadı! - Magazin

    BÜYÜK AŞK 5 YILDA BİTTİ

    İkinci evliliğini 1990’da Beşiktaş’ın eski futbolcularından Sinan Engin’le yapan Seda Sayan, eşinin izin vermemesi üzerine sahne çalışmalarını bırakmıştı. Sayan'ın bu ilişkiden Oğulcan isminde bir oğlu dünyaya gelmişti. İkili, 1995 yılında yollarını ayırmıştı.
  • Seda Sayan ile Çağlar Ökten'in kaçış planı tutmadı! - Magazin

    TRAFİKTE TANIŞTI

    Sayan, 1998 yılında kurye Soner Yapcacık ile sürpriz bir evlilik yapmıştı. 1999'da boşanan çift, trafikte kırmızı ışık yanınca tanışmıştı.

    Yapcacık, Sayan'ın yayına gidip, "Sizin hayranınızım." demişti. Çiftin bu cümleyle başlayan arkadaşlıkları nikah masasına kadar uzanmıştı.
  • Seda Sayan ile Çağlar Ökten'in kaçış planı tutmadı! - Magazin

    Dördüncü evliliğini Tuncay Kıratlı ile yapan Seda Sayan, 2000’de evlenmiş, 2001’de de boşanmıştı.
  • Seda Sayan ile Çağlar Ökten'in kaçış planı tutmadı! - Magazin

    Sayan, daha sonra da Gökhan Şükür ile dünyaevine girmişti. Ancak Seda Sayan'ın bu evliliği de uzun süreli olmamıştı.
  • Seda Sayan ile Çağlar Ökten'in kaçış planı tutmadı! - Magazin

    Ünlü şarkıcı, son evliliğini 2008'de Onur Şan ile gerçekleştirmişti. Sayan ile Şan, 2010'da boşanmıştı.

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