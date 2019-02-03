Işıltılı sahne kostümü ile tüm dikkatleri üzerine çeken başarılı sanatçı, repertuvarına aldığı türkülerle de sevenlerini şaşırtmayı başardı. Gece boyunca sahne enerjisi ile gençlere taş çıkaran Seda Sayan, ''Gençlik aşısı dedikleri bu olsa gerek. Ne zaman burada sahne alsam kendimi on sekiz yaşında hissediyorum. Bana çok iyi geliyorsunuz'' sözleriyle de ilginç bir itirafta bulundu.



İki saatlik sahne programını yoğun istek üzerine iki kez uzatmak zorunda kalan güzel sanatçı programını bir dönem dillere pelesenk olan ''Ah Geceler'' şarkısına yaptığı bis ile noktaladı.