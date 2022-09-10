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Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Geçtiğimiz nisan ayında evlenen Seda Sayan ve eşi Çağlar Ökten, yakın arkadaşları Safiye Soyman ile birlikte İstinyePark'ta objektiflere takıldı.

Öğle saatlerinde alışveriş merkezine gelen yakın dostlar, dünyaca ünlü mağazaları gezerek, kış sezonu ürünlerini inceledi. Eşi Çağlar Ökten'in elini bir an olsun bırakmayan Seda Sayan, yakın arkadaşı Safiye Soyman ile uzun süre alışveriş yaptıktan sonra bir restoranda yemek yedi.

Güneşli havanın tadını sohbet ederek çıkaran yakın dostlar, akşam saatlerinde alışveriş merkezinden ayrıldı.