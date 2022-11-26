2001 yılından itibaren uzun süre sabah programı yaparak ekranların önünde daha çok gözüken Sayan, bu dönemde estetik operasyonlarına başladı. Seda Sayan'ın daha önce kalça ve bel bölgesinde toplanan yağları iki kez aldırdığına ilişkin haberler basına yansımıştı.