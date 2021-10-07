BOŞANACAKLARI İDDİA EDİLMİŞTİ



Öte yandan geçtiğimiz haftalarda Sedef Avcı ve Kıvanç Kasabalı hakkında boşanma iddiaları ortaya atılmıştı. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Avcı, "Hiç haberim yok bu haberlerden. Kıvanç sürekli çalışıyor ve bazen yanımızda olamıyor. Herhalde pandemide yapacak haber kalmadı diye böyle şeyler çıkıyor." demişti.