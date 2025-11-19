Şef Gürer Aykal yönetiminde öğretmenlere adanmış bir konser gecesi

İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası (İDSO), Öğretmenler Günü’nü özel bir programla kutlamaya hazırlanıyor. 21 Kasım Cuma akşamı saat 20.00’de Atatürk Kültür Merkezi Türk Telekom Opera Salonu’nda gerçekleşecek konser, sanatseverlere hem duygusal hem de ilham dolu bir müzik ziyafeti sunacak.

Öğrencilik ve öğretmenlik yolculuğunu sanatla buluşturan anlamlı bir repertuarla sahne alacak olan İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası, duayen şef Gürer Aykal yönetiminde sanatseverler ile bir araya gelecek.

Orkestraya uluslararası başarılarıyla tanınan Alman viyolonsel sanatçısı Maximilian Hornung solist olarak eşlik edecek. Program, çağdaş Türk bestecilerinden Ali Darmar’ın Metamorfoz adlı eseriyle başlayacak. Ardından, klasik müzik repertuvarının en etkileyici yapıtlarından biri olan Antonin Dvorak’ın Viyolonsel Konçertosu Si Minör Op.104 eseri, Maximilian Hornung’un yorumuyla seslendirilecek.

Toplumsal gelişimin mimarları olan öğretmenlere adanan konserin ikinci bölümünde, Türk müzik tarihinde derin izler bırakan büyük besteci A. Adnan Saygun’un Senfoni No.3 Op.39 eseri dinleyicilerle buluşacak. Aynı zamanda Gürer Aykal’ın hocası olan Saygun’a bir saygı duruşu niteliği taşıyan bu eser, öğrencilikten ustalığa uzanan sanatsal bağın; kuşaklar arası vefa, ilham ve ustalık ilişkisinin anlamlı bir yansıması olacak.