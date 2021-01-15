Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündem
ABONE OL

Sefa Kalya kimdir? Sefa Kalya neden vefat etti? Sefa Kaya hakkında

Fenerbahçe taraftar grubu 'Genç Fenerbahçeliler'in tribün lideri Sefa Kalya, ölümünün 4. yılında sevenleri tarafından anılıyor. Peki Sefa Kalya kimdir? Sefa Kalya neden vefat etti? Sefa Kaya hakkında

Sefa Kalya kimdir? Sefa Kalya neden vefat etti? Sefa Kaya hakkında

SEFA KALYA KİMDİR?

Malatya kökenli 43 yaşındaki Sefa Kalya, İstanbul'da doğup büyümüş ve tribünlere 1985 yılında adım atmıştır. Bekar olarak bilinen Sefa Kalya, bir röportajında hayatında anne babasının ardından bir tek Fenerbahçe'nin olduğunu belirtmiştir. Sefa Kalya'nın bir kabzımanlık şirketine ortak olduğu söylenmektedir. Hayatını adadığı Genç Fenerbahçeliler grubunun ikinci adamı Amigo Yücel ile birlikte İstanbulspor maçında silah atılması sebebiyle 6'şar ay ceza almışlardı.

Bu süre içerisinde Türkiye'de statlara girmeleri yasak olan Sefa Kalya'nın 2004-2005 sezonunun 28. haftasında cezaları sona ermiştir. O tarihten sonra, Migros Kale Arkası Tribününde Genç Fenerbahçeliler grubunun liderliğe devam eden nam-ı diğer "Sefa Reis", 2006-2007 sezonunda AZ Alkmaar maçında çıkan olaylardan dolayı ve bazı maçlardan nedenyile aldığı 6 Aylık cezası dolmadan tribüne çıktığı için 2 sene statlara girememe cezası almıştır.

"Sefa Reis" lakaplı Sefa Kalya'nın, 13 Ocak Çarşamba günü Taksim'de kaldığı bir otelde geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayata veda ettiği iddia edildi

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Cuma namazı saat kaçta? Kırıkkale'de cuma namazı saat kaçta kılınıyor? 15 Ocak Kırıkkale Cuma namazı saati
GÜNDEM Kırıkkale Cuma namazı saati
Cuma namazı saat kaçta? Trabzon'da cuma namazı saat kaçta kılınıyor? 15 Ocak Trabzon Cuma namazı saati
GÜNDEMTrabzon Cuma namazı saati
İzmir Cuma namazı saat kaçta kılınıyor? 15 Ocak İzmir Cuma namazı saati
GÜNDEMİzmir'de cuma namazı saat kaçta kılınıyor?
Cuma namazı saat kaçta? Adana'da cuma namazı saat kaçta kılınıyor? 15 Ocak Adana Cuma namazı saati
GÜNDEMAdana Cuma namazı saati
Cuma namazı saat kaçta? Malatya'da cuma namazı saat kaçta kılınıyor? 15 Ocak Malatya Cuma namazı saati
GÜNDEMMalatya Cuma namazı saati
Koronavirüs aşı sorgulama e-Nabız nasıl yapılır? e-Nabız giriş nasıl yapılır? Korona virüs aşı sorgulama hakkında!
GÜNDEMKoronavirüs aşısı olup olamayacağınızı öğrenin!
Son dakika! Kılıçdaroğlu'ndan aşı açıklaması - Haberler
GÜNDEMKılıçdaroğlu'ndan aşı açıklaması
Cuma namazı saat kaçta? Gümüşhane'de cuma namazı saat kaçta kılınıyor? 15 Ocak Gümüşhane Cuma namazı saati
GÜNDEMGümüşhane Cuma namazı saati
Cuma namazı saat kaçta? Denizli'de cuma namazı saat kaçta kılınıyor? 15 Ocak Denizli Cuma namazı saati
GÜNDEMDenizli cuma namazı saati
"FİLM KOPMUŞ" Son dakika: Baba katilinden ilginç savunma
GÜNDEMBabasını öldürmüştü! "Sen delisin' dedi, orada film ...