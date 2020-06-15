"Bir gün daha bitti"

Sefirin Kızı 16. yeni bölüm fragmanı bu akşam ekranlara gelecek bölüm için yayınlandı. Sefirin Kızı'nda Menekşe'nin hamileliği sonrası büyük bir yıkım yaşayan Nare, Sancar'a karşı tavrını yumuşatmamakta kararlı. Bu sırada Melek'in kaybolması herkesi yıkıyor. Sefirin Kızı 16. yeni bölüm fragmanı haberimizde.

SEFİRİN KIZI YENİ BÖLÜM BU AKŞAM YAYINLANIYOR

Koronavirüs tedbirleri kapsamında çekimlerine ara verilen Sefirin Kızı dizisinin seti geçtiğimiz günlerde başlamıştı. Dizi 16. bölümüyle bu akşam kaldığı yerden devam edecek.

SEFİRİN KIZI 16. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

‘Sen gidersen ben çok kötü bir adam olurum’

Nare, kızı Melek’in velayetini alıp memleketten gitmeye karar verir. Sancar’ın baba olmaya hazırlandığı bu memlekette, artık ne Nare ne Melek için yer yoktur. Elvan’a da Efeoğlu erkeklerinden uzakta yeni bir hayat teklif eder; ‘bizimle gel, üçümüz yeni bir dünya kuralım’ der.

Gediz ise bunu yeni bir hayat değil yeni bir kaçış olarak görür ve çok öfkelenir. İlk defa Nare’nin yanında durmaz. Hatta ona ihanet etmeyi göze alır.

Sevdalı olduğu kadının adını anmamaya tövbe etmesiyle başa çıkmaya çalışan Sancar, Nare’nin gideceğini öğrenince delirir. “Sen gidersen ben çok kötü bir adam olurum” der Nare’ye, “Kızımı alırım, konağa koyarım.”

Sevdalılardan biri ölürse destan, yaşarsa yalan olur ya. Peki iki sevdalı velayet savaşına kalkışırsa ne olur?