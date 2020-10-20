Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerTelevizyonSefirin Kızı 25. bölüm fragmanı yayınlandı! Sefirin kızı 24. bölümde neler oldu? Sefirin Kızı 25. bölüm frgama
ABONE OL

Sefirin Kızı 25. bölüm fragmanı yayınlandı! Sefirin kızı 24. bölümde neler oldu? Sefirin Kızı 25. bölüm fragman izle

Sefirin Kızı 25. bölüm fragmanı yayınlandı. Sefirin kızı 24. bölüm dün akşam STAR TV'de ekrana geldi. Melek'in kalbinin durması 24. bölüme damga vurdu. Sefirin Kızı 24. bölümde neler oldu? Sefirin kızı 25. bölümde neler olacak? İşte Sefirin kızı yeni bölüm fragmanı...

Sefirin Kızı 25. bölüm fragmanı yayınlandı! Sefirin kızı 24. bölümde neler oldu? Sefirin Kızı 25. bölüm frgama

STAR TV'nin fenomen dizisi Sefirin Kızı 24. bölümde Melek'in Menekşe yüzünden kalbinin durması bütün dengeleri değiştirdi. Nare ve Sancar'ın evlat acısıyla çırpındığı Sefirin Kızı 24. bölümde neler oldu? Sefirin kızı 25. bölüm fragmanı yayınlandı! İşte Sefirin Kızı yeni bölüm fragmanı...

SEFİRİN KIZI 24. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Menekşe’nin limonatasına koyduğu uyku ilacı yüzünden Melek’in kalbi durur. Nare ve Sancar, kızlarının acısıyla kenetlenirler. Nare kızı uçup gitmesin diye onun başucunda ellerini sıkı sıkı tutarken, Sancar camiye gidip Allah’a yalvarır ve bir adak adar. Eğer kızı yaşarsa, Alacakuş’la yavrusunu uçup gitmeleri için serbest bırakacaktır. Menekşe konağın içinde hapis kalan Akın’ı dışarıya çıkarmaya çalışırken, Gülsiye’ye yakalanır. Kahraman, çocuk kaçırmaya kalkıştıkları için onlara çok sinirlenir ama yine de onları kurtarmak için bir plan yapar. Lakin, bu sefer Kahraman da Sancar’ın kurduğu çok büyük bir tuzağın içine çekilmiştir. Melek’in hayatıyla sınanan Sancar ve Gediz, bir günlüğüne düşmanlıklarına ara verirler ve sadıçlıklarının ilk yıllarındaki kanunsuz günlerine geri dönerler. Acı, eski sadıçları bir günlüğüne de olsa birleştirmiştir ve Melek’in kalbini durduranların kalplerini söküp çıkarmadan durmayacaklardır.

SEFİRİN KIZI 25. BÖLÜM FRAGMANI

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Reyting sonuçları 19 Ekim 2020 Pazartesi! Dizi reyting sıralamasında kim birinci oldu?
TELEVİZYON19 Ekim reyting sonuçları
Çukur 100. bölüm fragmanı yayınlandı! Çukur 99. son bölüm izle
TELEVİZYON"Senin suçun değildi!"
Yamaç'ın macerası nefesleri kesecek!
TELEVİZYONYamaç'ın macerası nefesleri kesecek!
Yasak Elma 82. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yasak Elma 81. bölüm
TELEVİZYONEnder için intikam zamanı!
Uyanış Büyük Selçuklu 5. yeni bölüm fragmanı yayında! Uyanış Büyük Selçuklu 4. son bölüm...
TELEVİZYONUyanış Büyük Selçuklu 5. bölüm...
Sefirin Kızı 25. yeni bölüm fragmanı yayında! Sefirin Kızı 24. son bölüm...
TELEVİZYONSefirin Kızı 25. yeni bölüm fragmanı..
19 Ekim MasterChef takım kaptanı kim oldu? MasterChef takım kaptanları düellosunu kim kazandı?
TELEVİZYONMasterChef'te yeni takım kaptanları
Şeref Sözü 2. yeni bölüm fragmanı yayınlandı!
TELEVİZYONCihan, İsra'yı yanında istiyor!
Çok Uzak Fazla Yakın filmi konusu nedir? Çok Uzak Fazla Yakın oyuncuları ve karakterleri
TELEVİZYONÇok Uzak Fazla Yakın filmi konusu!
Uyanış Büyük Selçuklu 4. bölüm bu akşam TRT 1'de! Uyanış Büyük Selçuklu oyuncuları kimler ve konusu ne? Uyanış nerede çekiliyor?
TELEVİZYONUyanış Büyük Selçuklu oyuncuları kimler?

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X