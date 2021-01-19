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Sefirin Kızı 37. yeni bölüm fragmanı yayında mı? - Sefirin Kızı 36. son bölüm...

Star TV'nin her bölümü ayrı bir heyecana sahne olan dizisi Sefirin Kızı, 36. yeni bölümüyle ekranlara geldi. İlgiyle takip edilen dizinin yeni bölümüne Nare'nin aldığı hayati karar damga vurdu. Peki merakla beklenen 37. yeni bölüm fragmanı yayında mı?

Sefirin Kızı 37. yeni bölüm fragmanı yayında mı? - Sefirin Kızı 36. son bölüm...

Sefirin Kızı, 36. yeni bölümüyle heyecan dolu bir bölüme sahne oldu. Peki 2. sezonuyla da oldukça ilgi gören dizinin yeni bölüm fragmanı yayında mı?

SEFİRİN KIZI 36. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Özgürlüğüne kavuşan Sancar her şeyin tek tek yoluna girmesiyle kötü günlerin bittiğini düşünür. Ancak Nare’nin ondan uzak durmasıyla kendini bambaşka soruların içinde bulur. Şüphelerinin peşine takılarak ondan saklanan tüm gerçekleri birer birer ortaya çıkarmaya başlayacaktır.

Güven’in artan baskısıyla Gediz ve Nare’nin evliliklerinin sır olarak kalması çok zor hale gelir. Aldıkları bir haberle Sancar ve Gediz en büyük korkularıyla yüzleşmek zorunda kalır. Sonunda Sancar, Nare’nin Gediz ile evlendiğini öğrenir. Bu gerçekle nasıl başa çıkacağını bilemeyen Sancar’ın inandığı tüm değerler altüst olacaktır.

Evlilik haberi konakta da bomba etkisi yaratır. Melek büyük bir umutsuzlukla babasına sarılır. Baba kızın birbirlerine destek olmaktan başka çareleri yoktur.

Nare, bugüne kadar yaşadıklarının üzerine bir de Sancar’ın özgürlüğü adına altına girdiği yükleri artık taşıyamaz. Hem kendi hem de sevdiklerinin hayatı için bir karar almalıdır. Herkes için yeni bir hayat ihtimali mümkün olacak mıdır?

SEFİRİN KIZI 37. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Sefirin Kızı 37. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak...

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