Sefirin Kızı 51. son bölümünde; Doğum vaktinin de kapıya dayanması bu inziva hayatını Mavi için gittikçe riskli bir hale getirmektedir. Sefirin Kızı 52. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Sefirin Kızı 51. son bölüm detayı...

SEFİRİN KIZI 52. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Sefirin Kızı yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak.

SEFİRİN KIZI 51. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Sedat’ın eskisinden daha tehlikeli ve dengesiz tutumları Güven’in bile ondan kurtulmak istemesine neden olur. Ne var ki Sedat elindeki bilgilerle bu kez Güven’i sıkıştırır. Mavi’ye ulaşmak için ne kadar ileri gidebileceğini kimse tahmin edememektedir.

Elvan, aklının ve kalbinin Yahya’ya karşı ne hissettiği konusunda aynı yerde durduğunu düşündüğü bir zamanda yeni bir Dudu sınavıyla karşılaşır. Bu sınavdan geçip geçemeyeceklerini ise Yahya’nın atacağı adımlar belirleyecektir.

Sancar ve Mavi’nin tüm işleri yoluna koyabileceklerini düşündükleri bir anda Sedat’ın beklenmedik hamlesiyle her şey tepetaklak olur. Mavi ve Melek’in hayatı tehlikeye girerken Sancar, onları kurtarabilmek için zamana karşı girdiği bu yarışı kazanabilecek mi?