Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerTelevizyon
ABONE OL

Sefirin Kızı 52. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sefirin Kızı 51. son bölüm

Sefirin Kızı 51. son bölümü ile Star TV ekranlarında yayınlandı. Sefirin Kızı dizisinin başrollerini Engin Akyürek ve Tuba Büyüküstün paylaşıyor, dizinin yeni bölümleri bundan sonra Salı günleri ekrana gelecek. Son bölümde; Sancar, Mavi’den ve kızından ayrı geçirdiği zamanın acısını çıkarırken bir taraftan da hem Mavi’yi hem de Melek’i korumak için kalıcı bir çözüm arar. Sefirin Kızı 52. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sefirin Kızı 51. son bölüm...

Sefirin Kızı 52. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sefirin Kızı 51. son bölüm

Sefirin Kızı 51. son bölümünde; Doğum vaktinin de kapıya dayanması bu inziva hayatını Mavi için gittikçe riskli bir hale getirmektedir. Sefirin Kızı 52. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Sefirin Kızı 51. son bölüm detayı...

SEFİRİN KIZI 52. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Sefirin Kızı yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak.

SEFİRİN KIZI 51. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Sedat’ın eskisinden daha tehlikeli ve dengesiz tutumları Güven’in bile ondan kurtulmak istemesine neden olur. Ne var ki Sedat elindeki bilgilerle bu kez Güven’i sıkıştırır. Mavi’ye ulaşmak için ne kadar ileri gidebileceğini kimse tahmin edememektedir.

Elvan, aklının ve kalbinin Yahya’ya karşı ne hissettiği konusunda aynı yerde durduğunu düşündüğü bir zamanda yeni bir Dudu sınavıyla karşılaşır. Bu sınavdan geçip geçemeyeceklerini ise Yahya’nın atacağı adımlar belirleyecektir.

Sancar ve Mavi’nin tüm işleri yoluna koyabileceklerini düşündükleri bir anda Sedat’ın beklenmedik hamlesiyle her şey tepetaklak olur. Mavi ve Melek’in hayatı tehlikeye girerken Sancar, onları kurtarabilmek için zamana karşı girdiği bu yarışı kazanabilecek mi?

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Masumlar Apartmanı 33. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Masumlar Apartmanı 32. son bölüm
TELEVİZYONMasumlar Apartmanı fragman geldi mi?
Acun Ilıcalı'dan flaş Survivor kararı! Kadın yarışmacı elenince...
TELEVİZYONAcun Ilıcalı'dan Survivor kararı!
Baraj 39. yeni bölüm fragman yayınlandı mı? - Baraj 38. son bölüm...
TELEVİZYONBaraj 39. yeni bölüm fragman yayınlandı mı?
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 194. yeni bölüm fragmanı yayında mı? EDHO 193. son bölüm...
TELEVİZYONEDHO yeni bölüm fragman...
4 Mayıs 2021 Survivor SMS sıralaması! Exxen Survivor Ünlüler Gönüllüler SMS sıralaması ne oldu? Survivor kim elendi?
TELEVİZYONSurvivor SMS sıralaması ne oldu?
Alev Alev 26. yeni bölüm ragmanı izle - Alev Alev 26. yeni bölümde neler olacak?
TELEVİZYONAlev Alev 26. bölüm fragmanı...
Sefirin Kızı oyuncu kadrosu! Sefirin Kızı oyuncuları kim, isimleri ne? Sefirin Kızı konusu ne?
TELEVİZYONSefirin Kızı oyuncuları kim?
Hekimoğlu konusu ne? Hekimoğlu oyuncuları kim, karakterleri ne? İşte Hekimoğlu dizisine dair merak edilenler
TELEVİZYONHekimoğlu oyuncuları kim?
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz oyuncuları 2021 kadrosu: İşte EDHO oyuncu kadrosu
TELEVİZYONEDHO oyuncuları kimler?
Baraj oyuncuları yaşları kaç ve isimleri ne? Baraj dizisi nerede çekiliyor? Baraj oyuncu kadrosu
TELEVİZYONBaraj dizisi oyuncuları kimler?