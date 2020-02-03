Sefirin Kızı 8. yeni bölüm fragmanı, dizinin bu akşam ekranlara gelen bölümünün ardından izleyicilerin gündeminde. Sefirin Kızı'nda belediyeden çalınan 9 milyon lira nedeniyle Sancar ile Gediz hapse girdi. Hapiste Nare'yi kaçırmaya çalışanların, annesi olduğunu öğrenen Sancar büyük bir şok yaşadı. Sancar, belediyedeki kayıp milyonların çalınmasını Akın'a yükledi. böylece onlar hapisten çıkarken Akın, polis tarafından aranıyor. Nare, Akın'ın kendisine ulaşmak ve haber alabilmek için Müge'yi kullandığını öğrendi. Eve dönen Sancar, annesini evden kovdu. Nare, tüm yaşananların ardından Melek'i de alıp gitti. Sefirin Kızı 8. yeni bölüm fragmanına dair detaylar ve 7. son bölüm özeti haberimizde

SEFİRİN KIZI 8. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Sefirin Kızı yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz detaylar haberimizde yer alacak.

SEFİRİN KIZI 7. SON BÖLÜM

Nare, Akın’dan sonsuza dek kurtulmanın yolunu bulur…

Sadıçlar hapse girerlerken bile akılları Nare’dedir. Necdet hala dışarda olduğundan Nare hala tehlikededir ve onlar demir parmaklıkların arkasında, birbirlerini acıtarak volta atmaktan başka hiçbir şey yapamamaktadırlar.

Sancar canını dişine takarak Necdet’in yakalanmasını ve kendi koğuşuna yerleştirilmesini sağlar. Necdet’i tutanın annesi olduğunu öğrendiğinde ise dünyası başına yıkılır. Bir kez daha sırtından bıçaklanmıştır.

Sadıçlar hem ailelerine hem de birbirlerine olan güvenlerini sorgulayarak hapis hayatına alışmaya çalışırken, Sancar’ın içini ferahlatan tek bir şey vardır. Necdet’in içeride, Nare’nin güvende olması…

Oysaki güvende zannettikleri Nare’nin sığındığı odaya kadar girmiştir asıl tehdit. Akın Nare’yi köşeye kıstırmak için Gediz’in evindedir.

Nare ise sadıçlar hapisteyken yapayalnızdır ama Akın’la savaşmak için ne Sancar’a ne Gediz’e ihtiyacı vardır. Türküde dediği gibi, “Arkadaşlar uykulardan uyanmalıdır” çünkü, yıllardır tek başına direnen Nare, bir kez daha tek başına savaşmanın ve Akın’dan sonsuza dek kurtulmanın yolunu bulmuştur.