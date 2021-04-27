Sefirin Kızı final tarihi belli oldu. Çekimleri Muğla'da yapılan ve başrollerinde Engin Akyürek ve Tuba Büyüküstün'ün yer aldığı dizide bilindiği üzere peş peşe oyuncu ayrılıkları yaşanmıştı. Yaz dizilerinin başlayacağı döneme girilmesiyle birlikte dizilerin bir çoğunun final tarihi belli oldu. Hal böyleyken yapımın sıkı takipçileri "Sefirin Kızı final mi yapacak, ne zaman bitiyor?" sorularına ait yanıtı araştırmaya başladı. Sefirin Kızı'nın da mayıs ayında final yapacağı iddia edildi.

SEFİRİN KIZI DİZİSİ İÇİN ŞOK İDDİA!

Birsen Altuntanş'ın haberine göre, Sefirin Kızı dizisinin final tarihi netlik kazandı. Haberde, ''Engin Akyürek ile Tuba Büyüküstün'ün başrollerini paylaştığı "Sefirin Kızı" dizisi de bu sezon sonu final yapacak projeler arasında yer alıyor. Muğla'da çekilen dizi tıpkı başından beri planlandığı gibi 52. bölümde ekrana veda edecek.'' dendi.

SEFİRİN KIZI NE ZAMAN FİNAL YAPIYOR?

Ekran macerasına 16 Aralık 2019 tarihinde başlayan Sefirin Kızı dizisinin 10 Mayıs Pazartesi günü ekranlara veda etmesi bekleniyor.