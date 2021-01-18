Sefirin Kızı dizisinde Nare’nin yeni bölümde neden olmadığı merak ediliyor. Yeni bölümü ile bu akşam izleyici karşısına çıkan dizide Nare karakterine hayat veren Neslihan Atagül'e geçtiğimiz günlerde geçirgen bağırsak sendromu teşhisi konulmuş. Neslihan Atagül rahatsızlığı ile ilgili sosyal medya hesabı Instagram'dan açıklama yaptı. Atagül, Sefirin Kızı dizisinden hastalığı nedeniyle ayrılacağını duyurdu. Atagül paylaşımında, " Nare ile vedalaşıyorum. Biraz dinlenmeye ihtiyacım var." ifadesini kullandı.

Sefirin Kızı dizisinde Nare diziden ayrılıyor mu Neslihan Atagül sosyal medya hesabından yanıt verdi

NESLİHAN ATAGÜL 10 GÜN RAPOR ALDI!

Muğla'da çekilen Sefirin Kızı dizisinin başarılı başrol oyuncusu Neslihan Atagül'den hayranlarını üzecek haber geldi. Ünlü oyuncu Neslihan Atagül'ün sağlık sorunları yaşadığı ortaya çıktı. Hızla kilo kaybı yaşayan Neslihan Atagül'e doktorların "geçirgen bağırsak" sendromu teşhisi koyduğu öğrenildi.

Rahatsızlığından dolayı yaşam kalitesi ciddi şekilde etkilenen Neslihan Atagül'ün 10 gün rapor aldığı ortaya çıktı.